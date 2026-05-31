জামায়াতের দুই কর্মীর মধ্যে মারামারি, অফিস ভাঙচুর

খুলনার কয়রা উপজেলায় পানির ট্যাংক বিতরণকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর দুই কর্মীর মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ সময় ইউনিয়ন কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। মারামারিতে মিজান শেখ (৬৫) নামের এক জামায়াত কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।
শনিবার (৩০ মে) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার আমাদী বাজারে অবস্থিত ১ নম্বর আমাদী ইউনিয়ন জামায়াত কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানির ট্যাংক বিতরণ ও সুবিধাভোগীদের তালিকা নির্ধারণ নিয়ে আমাদী ইউনিয়ন জামায়াতের কর্মী মিজান শেখ ও রবিউল ইসলামের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা মারামারিতে রূপ নেয়।
অভিযোগ রয়েছে, রবিউল ইসলাম কার্যালয় থেকে বের হয়ে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে এসে মিজান শেখের ওপর হামলা চালান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের ফলে এলোমেলো পড়ে আছে। ছড়িয়ে আছে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের ঈদ শুভেচ্ছা বার্তাসংবলিত ব্যানার-পোস্টার।
জানতে চাইলে জামায়াতের ২ নম্বর ওয়ার্ড ও আমাদী ইউনিয়ন কর্মপরিষদ সদস্য মো. নুরুজ্জামান বলেন, রবিউল ইসলাম স্থানীয় এমপির মাধ্যমে আটটি পানির ট্যাংক বরাদ্দ নিয়ে আসেন। এসব ট্যাংক কারা পাবেন এবং কীভাবে নামের তালিকা করা হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা চলাকালে মিজান শেখ ও রবিউল ইসলামের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে তাঁরা মারামারিতে জড়ান।
আমাদী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল আজিজ বলেন, ‘জামায়াত কার্যালয়ে ট্যাংক বিতরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে কার্যালয় বন্ধ দেখতে পাই।’
কয়রা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহ আলম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
যশোরের মনিরামপুরে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু মারা গেছেন। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়কের খেদাপাড়া মানিকতলা মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
ফেনীতে চিংড়ি মাছের ওজন বাড়াতে জেলি পুশ করে বিক্রির দায়ে চার মাছ ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় প্রায় ২৮ কেজি জেলিমিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। রোববার (৩১ মে) বিকেলে শহরের বড় বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করে।৪১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী থেকে দেড় টন কয়লা, ৩০০ কেজি গমসহ একটি নৌকা জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন ১৫ নম্বর ঘাটসংলগ্ন নদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় এক তরুণীকে (১৯) দলবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ঘটনার চার দিনের মধ্যে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।২ ঘণ্টা আগে