চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী নদী থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা, গম, স্ক্র্যাপসহ নৌকা জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী থেকে দেড় টন কয়লা, ৩০০ কেজি গম, ৩০ কেজি স্ক্র্যাপের মালামালসহ একটি নৌকা জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন ১৫ নম্বর ঘাটসংলগ্ন নদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।

আজ রোববার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুমন আল মুকিত।

সুমন আল মুকিত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গার সদস্যরা কর্ণফুলী নদীতে সন্দেহভাজন একটি কাঠের নৌকা তল্লাশি চালিয়ে দেড় টন কয়লা, ৩০০ কেজি গম ও ৩০ কেজি স্ক্র্যাপের মালামাল জব্দ করেন।

জব্দ করা মালামাল ও নৌকার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

