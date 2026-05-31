ওজন বাড়াতে চিংড়িতে জেলি, ৪ ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

ফেনীতে চিংড়ি মাছের ওজন বাড়াতে জেলি পুশ করে বিক্রির দায়ে চার মাছ ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় প্রায় ২৮ কেজি জেলিমিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।
রোববার (৩১ মে) বিকেলে শহরের বড় বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করে। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৌভিক রায়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ফেনী সদর উপজেলার মোটবী ইউনিয়নের এক ভোক্তা শহরের বড় বাজার থেকে চিংড়ি মাছ কিনে বাড়িতে নেওয়ার পর মাছে জেলি পুশ করার বিষয়টি দেখতে পান। পরে তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করলে মৎস্য বিভাগের সহায়তায় বাজারে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় মাছ ব্যবসায়ী কিরণ, দ্বীপক দাস, আলী হোসেন ও হানিফকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অনুযায়ী ২৫ হাজার টাকা করে মোট এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় তাঁদের দোকান থেকে প্রায় ২৮ কেজি জেলিমিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা হয়।
অভিযানে পরশুরাম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সৈয়দ মোস্তফা জামান, সোনাগাজী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার পাল, জেলা মৎস্য দপ্তরের হিসাবরক্ষক মোশাররফ হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এতে পুলিশের একটি টিম সহায়তা করে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৌভিক রায় বলেন, চিংড়ি মাছের ওজন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপদ্রব্য হিসেবে জেলি পুশ করে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
যশোরের মনিরামপুরে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু মারা গেছেন। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়কের খেদাপাড়া মানিকতলা মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
খুলনার কয়রা উপজেলায় পানির ট্যাংক বিতরণকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর দুই কর্মীর মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ সময় ইউনিয়ন কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। মারামারিতে মিজান শেখ (৬৫) নামের এক জামায়াত কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।৩৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী থেকে দেড় টন কয়লা, ৩০০ কেজি গমসহ একটি নৌকা জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন ১৫ নম্বর ঘাটসংলগ্ন নদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় এক তরুণীকে (১৯) দলবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ঘটনার চার দিনের মধ্যে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।২ ঘণ্টা আগে