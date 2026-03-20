Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ১১ গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ঈদের নামাজ শেষে কোলাকুলি করেন মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে লক্ষ্মীপুরে ১১টি গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জেলার রামগঞ্জ উপজেলার নোয়াগাঁও, জয়পুরা, বিঘা, বারো ঘরিয়া, হোটাটিয়া, শরশোই, কাঞ্চনপুর ও রায়পুর উপজেলার কলাকোপাসহ ১১টি গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক মুসল্লি আজ শুক্রবার সকালে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

আজ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে রামগঞ্জ উপজেলার খানকায়ে মাদানিয়া কাসেমিয়া মাদ্রাসায় ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন। এ ছাড়াও প্রায় সহস্রাধিক মুসল্লি নিজ নিজ গ্রামের ঈদগাহে নামাজ আদায় করেন। মাওলানা ইসহাক (রহ.)-এর অনুসারী হিসেবে এসব এলাকার মানুষ পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদিনার সঙ্গে সংগতি রেখে ঈদসহ সব ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছে। ৪৬ বছর ধরে সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদ্‌যাপন করছেন তাঁরা।

