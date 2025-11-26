Ajker Patrika

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মী খুন: প্রধান অভিযুক্ত যুবদল কর্মী ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
যুবদল কর্মী ইউসুফ আলীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরে চাঁদার দাবিতে বিএনপি কর্মীকে খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত যুবদল কর্মী ইউসুফ আলীকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) ভোররাতে ঢাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ইউসুফ আলী পলাতক ছিলেন।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-১১, নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক মিঠুন কুমার কুন্ডু বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে নিহত আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী ফারজানা আক্তার সাথী বাদী হয়ে রামগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিহত আনোয়ার হোসেন তাঁর শ্যালককে বিদেশে পাঠানোর জন্য একটি সংস্থা থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এই খবর জানতে পেরে ইউনিয়ন যুবদল কর্মী মো. ইউসুফ হোসেনসহ আরও তিনজন আনোয়ারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। দু-তিন দিন ধরে (হত্যার আগে) অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কয়েকবার আনোয়ারের দোকানে এসে তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলেন।

মঙ্গলবার সকাল ৭টায় ইউসুফ ও আরও দুজন একই মোটরসাইকেলে করে এসে আনোয়ার হোসেনের দোকানে ঢুকে তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান।

গুরুতর আহত অবস্থায় আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

