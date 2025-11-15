Ajker Patrika

লক্ষ্মীপুরের ৬টি দোকান পুড়ে ছাই

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে ছয়টি দোকান পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে বাজারের আজাদের সিএনজি গ্যারেজ থেকে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন দ্রুত আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানমালিকেরা।

এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রঞ্জিত কুমার সাহা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। এতে ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।

