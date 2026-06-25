রায়পুরে একই পরিবারের ৪ জনকে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, নিহত ২, আশঙ্কাজনক ২

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌর শহরের নদীর পাড় এলাকায় একই পরিবারের চারজনকে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় আরও দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এখনো নিহত ও আহতদের নাম-পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে পুলিশ নিহতদের ঘর থেকে আটক করে। তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গণপিটুনি দেয় উপস্থিত উত্তেজিত জনতা। তাঁকে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।
ওই সময় রায়পুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল মান্নানসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
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