Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে এসএসসিতে অংশগ্রহণ, ৩৪ শিক্ষার্থীর ২১ জনই ফেল

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে এসএসসিতে অংশগ্রহণ, ৩৪ শিক্ষার্থীর ২১ জনই ফেল
হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি ৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জনই ফেল করেছে। এ ঘটনায় উপজেলাজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের দাবি, আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষা অংশ নেয়।

গতকাল সোমবার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পরে হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে এ তথ্য জানা যায়।

হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মণ্ডল বলেন, ‘প্রতি বছর আমাদের হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। এবার আমরাও আশা করেছিলাম ভালো ফলাফলের। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের বিদ্যালয় থেকে ৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্য থেকে মধ্যে ২১ জন অকৃতকার্য হয়েছে। নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক চাপ ও আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ কারণেই আমাদের বিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে। আগামীতে যাতে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করে তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’

অপরদিকে, উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২২ জন পাস করেছে।

উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, হিরণ পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ও পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় নামে দুটি বিদ্যালয়ে ফলাফলের বিপর্যয় ঘটেছে। এ দুটি বিদ্যালয়ে কেন ফলাফলে এমন বিপর্যয় ঘটল তা আমরা খতিয়ে দেখব।

বিষয়:

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