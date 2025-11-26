শিকলে বাঁধা কিশোর শান্ত, দেখতে গেলেন কুষ্টিয়ার ডিসি

দেবাশীষ দত্ত, কুষ্টিয়া
সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে শান্ত হোসেন। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণহীন। ময়লা-আবর্জনা খাওয়া, বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর, নিজেকেই আঘাত করার প্রবণতা দেখে একসময় পরিবার বুঝতে পারে, এটা আর সাধারণ সমস্যা নয়। কিন্তু দিনমজুর বাবার পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।
তাই বাধ্য হয়ে আট বছর বয়স থেকে দড়ি, পরে শিকলে বাঁধা অবস্থায় বেড়ে উঠছে শান্ত। নিরাপত্তার জন্যই এমন ব্যবস্থা। তবু প্রতিদিন বাবা-মায়ের বুকফাটা কান্নার গল্প শুধু বাড়ছে।
শান্ত কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান উত্তরপাড়া গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে। তার বয়স এখন ১৪।
তবে সম্প্রতি এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকেরা শান্তর করুণ অবস্থা তুলে ধরেছেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক (ডিসি) ইকবাল হোসেনের কাছে। অতঃপর গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে শান্তর বাড়িতে হাজির হন জেলা প্রশাসক।
তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। জেলা প্রশাসক তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে শান্তর চিকিৎসা শুরুর তাগিদ দেন।
দিনমজুর জসিম উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, উঠানের মাঝে পাটি বিছানো। পাটিতে বসে আছে শান্ত। গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে তার পা বাঁধা। প্রথমে তার নাম বলতে পারলেও পরে আর কোনো কথা বলেনি।
এ সময় বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের বিষ্ঠা খেতে শুরু করে। অস্বাভাবিক আচরণের জন্য ২০১৯ সালে বয়স যখন আট বছর, তখন থেকে শান্তকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি।
‘এমন অবস্থায় অসচ্ছলতার ভেতরেও ছেলেকে রাজশাহীতে চিকিৎসা করিয়েছি। ছয় মাসে চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হয় ১৭ হাজার টাকা। চিকিৎসার পর ময়লা-আবর্জনা খাওয়া বন্ধ করে শান্ত। কিন্তু অর্থের অভাবে ২০২০ সালের পর থেকে ছেলের আর চিকিৎসা করাতে পারি নাই। এখন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। চিকিৎসক বলেছেন, নার্ভের সমস্যা। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করালে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।’
জসিম উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমি দিনমজুর মানুষ। তিন ছেলের মধ্যে শান্ত বড়। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ১২ কাঠা জমি ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই। কোনো রকম টেনেটুনে সংসার চলে। এর ভেতর চিকিৎসার খরচ বহন করা কঠিন। এই অবস্থা দেখে সমাজসেবা অফিসার ছেলের ভাতার কার্ড করে দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রতি মাসে ৭০০ টাকা পাই। সেই টাকা দিয়ে ছেলের থালা, বাটি, পোশাক কিনে দেই।
‘কয়েক দিন আগে ডিসি স্যার বাড়িতে এসে ছেলেকে দেখে গেছেন। তিনি চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামী সোমবার ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাব।’
রাতে শান্ত মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায়। বাকি সময় জেগে থাকে। ছেলের এমন পরিণতি দেখে মা সীমা খাতুনও অসহায়। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, ‘ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারলে হয়তো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে আমার ছেলে।’
স্নায়ুরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘আমিও একটি ভিডিওতে বিষয়টি দেখেছি। এ ক্ষেত্রে প্রথমে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। এ ছাড়া নিউরোলজিসহ অন্য বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। এরপর বলা যাবে ছেলেটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে কি না।’
মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী বলেন, ‘মিরপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় শান্তর বিষয়টি তুলে ধরা হলে ডিসি মহোদয় সাড়া দেন। তিনি শান্তকে দেখতে যান এবং চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান মানুষদেরও এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি।’
মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. নাজমুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ডিসি স্যার ছেলেটির চিকিৎসা শুরুর নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী আজ বুধবার ওই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে চিকিৎসাসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সহযোগিতা দেওয়া হবে।
কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ‘শান্তর চিকিৎসা সহায়তার জন্য ইউএনওকে নির্দেশনা দিয়েছি। যেহেতু চিকিৎসায় ওষুধ কিনতে খরচ রয়েছে, সে জন্য প্রাথমিকভাবে শান্তর বাবার হাতে আজকে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ সহযোগিতা ডিসি ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে আমার জায়গায় যে ডিসি স্যার আসবেন, তিনিও শান্তর ব্যাপারে আন্তরিক হবেন। আশা করি, অন্যরাও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন।’
সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে শান্ত হোসেন। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণহীন। ময়লা-আবর্জনা খাওয়া, বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর, নিজেকেই আঘাত করার প্রবণতা দেখে একসময় পরিবার বুঝতে পারে, এটা আর সাধারণ সমস্যা নয়। কিন্তু দিনমজুর বাবার পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।
তাই বাধ্য হয়ে আট বছর বয়স থেকে দড়ি, পরে শিকলে বাঁধা অবস্থায় বেড়ে উঠছে শান্ত। নিরাপত্তার জন্যই এমন ব্যবস্থা। তবু প্রতিদিন বাবা-মায়ের বুকফাটা কান্নার গল্প শুধু বাড়ছে।
শান্ত কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান উত্তরপাড়া গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে। তার বয়স এখন ১৪।
তবে সম্প্রতি এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকেরা শান্তর করুণ অবস্থা তুলে ধরেছেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক (ডিসি) ইকবাল হোসেনের কাছে। অতঃপর গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে শান্তর বাড়িতে হাজির হন জেলা প্রশাসক।
তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। জেলা প্রশাসক তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে শান্তর চিকিৎসা শুরুর তাগিদ দেন।
দিনমজুর জসিম উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, উঠানের মাঝে পাটি বিছানো। পাটিতে বসে আছে শান্ত। গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে তার পা বাঁধা। প্রথমে তার নাম বলতে পারলেও পরে আর কোনো কথা বলেনি।
এ সময় বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের বিষ্ঠা খেতে শুরু করে। অস্বাভাবিক আচরণের জন্য ২০১৯ সালে বয়স যখন আট বছর, তখন থেকে শান্তকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি।
‘এমন অবস্থায় অসচ্ছলতার ভেতরেও ছেলেকে রাজশাহীতে চিকিৎসা করিয়েছি। ছয় মাসে চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হয় ১৭ হাজার টাকা। চিকিৎসার পর ময়লা-আবর্জনা খাওয়া বন্ধ করে শান্ত। কিন্তু অর্থের অভাবে ২০২০ সালের পর থেকে ছেলের আর চিকিৎসা করাতে পারি নাই। এখন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। চিকিৎসক বলেছেন, নার্ভের সমস্যা। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করালে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।’
জসিম উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমি দিনমজুর মানুষ। তিন ছেলের মধ্যে শান্ত বড়। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ১২ কাঠা জমি ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই। কোনো রকম টেনেটুনে সংসার চলে। এর ভেতর চিকিৎসার খরচ বহন করা কঠিন। এই অবস্থা দেখে সমাজসেবা অফিসার ছেলের ভাতার কার্ড করে দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রতি মাসে ৭০০ টাকা পাই। সেই টাকা দিয়ে ছেলের থালা, বাটি, পোশাক কিনে দেই।
‘কয়েক দিন আগে ডিসি স্যার বাড়িতে এসে ছেলেকে দেখে গেছেন। তিনি চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামী সোমবার ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাব।’
রাতে শান্ত মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায়। বাকি সময় জেগে থাকে। ছেলের এমন পরিণতি দেখে মা সীমা খাতুনও অসহায়। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, ‘ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারলে হয়তো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে আমার ছেলে।’
স্নায়ুরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘আমিও একটি ভিডিওতে বিষয়টি দেখেছি। এ ক্ষেত্রে প্রথমে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। এ ছাড়া নিউরোলজিসহ অন্য বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। এরপর বলা যাবে ছেলেটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে কি না।’
মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী বলেন, ‘মিরপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় শান্তর বিষয়টি তুলে ধরা হলে ডিসি মহোদয় সাড়া দেন। তিনি শান্তকে দেখতে যান এবং চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান মানুষদেরও এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি।’
মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. নাজমুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ডিসি স্যার ছেলেটির চিকিৎসা শুরুর নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী আজ বুধবার ওই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে চিকিৎসাসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সহযোগিতা দেওয়া হবে।
কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ‘শান্তর চিকিৎসা সহায়তার জন্য ইউএনওকে নির্দেশনা দিয়েছি। যেহেতু চিকিৎসায় ওষুধ কিনতে খরচ রয়েছে, সে জন্য প্রাথমিকভাবে শান্তর বাবার হাতে আজকে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ সহযোগিতা ডিসি ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে আমার জায়গায় যে ডিসি স্যার আসবেন, তিনিও শান্তর ব্যাপারে আন্তরিক হবেন। আশা করি, অন্যরাও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন।’
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।২ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শহরের ওসমানী স্টেডিয়াম-সংলগ্ন কলেজ ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী আজ সকালে ফতুল্লা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তবে সাধারণ ডায়েরি করায় ফের তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অপুর বিরুদ্ধে।
ভুক্তভোগী ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি হলের রিডিং রুমে পড়ছিলাম। সে সময় অপু ও তাঁর কয়েক বন্ধু উচ্চ শব্দে টেলিভিশনে গান শুনছিলেন এবং ক্যারম খেলছিলেন। আমি গিয়ে বললাম শব্দ কমাও, আমার পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। এটা বলায় অপু বের হয়ে বলে সাউন্ড বাড়াইয়া শুনছি আরও শুনব, তোর সমস্যা কী?
আমি উত্তরে বলেছি, তোমার যেমন হোস্টেলে অধিকার আছে, আমারও অধিকার আছে। এটা বলার পর সে আমাকে মারতে তেড়ে আসে। একপর্যায়ে আমার কলার ধরে এবং লাথি দেয়। সকালে থানায় গিয়ে জিডি করায় ফের আমাকে হুমকি দিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী অপুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন জিয়া গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অভিযুক্ত হলে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। ব্যক্তির দায় সংগঠন বহন করবে না।’
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শহরের ওসমানী স্টেডিয়াম-সংলগ্ন কলেজ ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী আজ সকালে ফতুল্লা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তবে সাধারণ ডায়েরি করায় ফের তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অপুর বিরুদ্ধে।
ভুক্তভোগী ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি হলের রিডিং রুমে পড়ছিলাম। সে সময় অপু ও তাঁর কয়েক বন্ধু উচ্চ শব্দে টেলিভিশনে গান শুনছিলেন এবং ক্যারম খেলছিলেন। আমি গিয়ে বললাম শব্দ কমাও, আমার পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। এটা বলায় অপু বের হয়ে বলে সাউন্ড বাড়াইয়া শুনছি আরও শুনব, তোর সমস্যা কী?
আমি উত্তরে বলেছি, তোমার যেমন হোস্টেলে অধিকার আছে, আমারও অধিকার আছে। এটা বলার পর সে আমাকে মারতে তেড়ে আসে। একপর্যায়ে আমার কলার ধরে এবং লাথি দেয়। সকালে থানায় গিয়ে জিডি করায় ফের আমাকে হুমকি দিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী অপুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন জিয়া গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অভিযুক্ত হলে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। ব্যক্তির দায় সংগঠন বহন করবে না।’
বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উশৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের২ ঘণ্টা আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
বেরোবি সংবাদদাতা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী জানান, ‘র্যাগিং এবং যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জিরো টলারেন্স। আমরা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা বিভাগের ১৬তম ব্যাচের ১২ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাফি আহমেদকে দুই শিক্ষাবর্ষ ও আজিজুল হাকিমকে এক শিক্ষাবর্ষের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বাকি ৯ শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান, গোলাম মোর্শেদ তামি, মেঘনাথ রায়, মাসুদ রানা, সাইদুর রহমান শাকিল, সুজন মিয়া, আকরাম আলি, ফাহিম ইসলাম ও ফরাদ হোসেনকে সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকদের অবহিতকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এর আগে ২৩ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ২৪ হলের ছাদে বাংলা বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের (১৬ ব্যাচ) শিক্ষার্থীরা একই বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ডাকে এবং একপর্যায়ে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মামুন ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী দীন ইসলামকে মারধর করেন।
এতে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থী। পরে জানতে পেরে হলের শিক্ষার্থীরা আহত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী জানান, ‘র্যাগিং এবং যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জিরো টলারেন্স। আমরা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা বিভাগের ১৬তম ব্যাচের ১২ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাফি আহমেদকে দুই শিক্ষাবর্ষ ও আজিজুল হাকিমকে এক শিক্ষাবর্ষের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বাকি ৯ শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান, গোলাম মোর্শেদ তামি, মেঘনাথ রায়, মাসুদ রানা, সাইদুর রহমান শাকিল, সুজন মিয়া, আকরাম আলি, ফাহিম ইসলাম ও ফরাদ হোসেনকে সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকদের অবহিতকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এর আগে ২৩ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ২৪ হলের ছাদে বাংলা বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের (১৬ ব্যাচ) শিক্ষার্থীরা একই বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ডাকে এবং একপর্যায়ে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মামুন ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী দীন ইসলামকে মারধর করেন।
এতে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থী। পরে জানতে পেরে হলের শিক্ষার্থীরা আহত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উশৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের২ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।২ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
যশোর প্রতিনিধি
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণাও ছিল কম। এদিকে শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগে দোকানদার মুনায়েম হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।
বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত সোমবার যবিপ্রবির এক নারী শিক্ষার্থী আমবটতলা বাজারে মুনায়েম হোসেনের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানে যান। দোকানদার ওই শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত করেন। বিষয়টি নারী শিক্ষার্থী তাঁর সহপাঠীদের জানালে গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যান তাঁরা। একপর্যায়ে দোকানদারের সঙ্গে তাঁদের বাগ্বিতণ্ডা হয় এবং শিক্ষার্থীরা দোকানদারকে মারধর করেন।
এর জেরে দোকানদারেরা একত্র হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান। সংঘর্ষের একপর্যায়ে তাঁরা মাইকে ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার জন্য এলাকাবাসীকে ডাকেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ক্যাম্পাস এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাংবাদিকসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাসের এক সাংবাদিকের সাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।
রাত ৯টার পর সেনা ও পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুত বিচারের দাবিতে চৌগাছা–যশোর সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছানোয় ক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসাইন আল মামুনের পদত্যাগের দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে রাত দেড়টার দিকে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে ছেড়ে দেন।
সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
এদিকে ঘটনার পর থেকে বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তার আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন। ক্যাম্পাস কিংবা বাজারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন না থাকলেও পুলিশের টহল অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান বলেন, ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা গ্রামবাসী। অনেক শিক্ষার্থী আমবটতলায় এসে চা খেয়েও টাকা দেন না, বরং ঝাড়ি মারেন। বাজারের এক দোকানদারকে শিক্ষার্থীরা মেরেছেন, সেটার প্রতিবাদ করায় ছাত্ররা আগে হামলা করেছেন। ঘটনার পর যে দোকানদারের সঙ্গে বিরোধ ছিল, পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। এখন বাজারে গ্রেপ্তার আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, উত্ত্যক্তের বিষয়টি জানতে পেরে তাঁরা দোকানদারের কাছে প্রশ্ন করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বড় একটি দল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পেছন থেকে ইট নিক্ষেপ করা হয়।
আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যবিপ্রবির ক্যাম্পাসে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণা অনেক কম। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে। আহত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন ক্যাম্পাসের আর এম খান মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আজ হাটের দিন হলেও সংঘর্ষের ঘটনাস্থল আমবটতলা বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ রয়েছে। সড়কের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল পড়ে রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দোকানদার বলেন, ‘কোনো দোকানদার চান না শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঝামেলা করতে। কারণ, শিক্ষার্থীরাই এসব দোকানদারের ক্রেতা। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দুই দফা এক দোকানদারকে মারধর করেছেন। আমরা মুনায়েমের পক্ষে ক্ষমা চেয়েছি। তারপরেও মারধর করায় দোকানদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।’
কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারছি না। আমবটতলায় গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আমরা নিরাপত্তার শঙ্কায় রয়েছি।’
এ বিষয়ে যবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মজিদ বলেন, ‘আমাদের প্রক্টরিয়াল বডিসহ অনেক শিক্ষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আসতে দেরি করায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কিত ও আহত। তাই আজ ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার থেকে নিয়মিত ক্লাস চলবে।’ উপাচার্য আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ওপর এলাকাবাসীর হামলা নিন্দনীয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং বাজার কমিটির সঙ্গে বসে এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে আলোচনা করব।’
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। একটি মামলায় অভিযুক্ত দোকানিকে আটক করা হয়েছে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক করা হবে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ টহল অব্যাহত রেখেছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণাও ছিল কম। এদিকে শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগে দোকানদার মুনায়েম হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।
বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত সোমবার যবিপ্রবির এক নারী শিক্ষার্থী আমবটতলা বাজারে মুনায়েম হোসেনের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানে যান। দোকানদার ওই শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত করেন। বিষয়টি নারী শিক্ষার্থী তাঁর সহপাঠীদের জানালে গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যান তাঁরা। একপর্যায়ে দোকানদারের সঙ্গে তাঁদের বাগ্বিতণ্ডা হয় এবং শিক্ষার্থীরা দোকানদারকে মারধর করেন।
এর জেরে দোকানদারেরা একত্র হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান। সংঘর্ষের একপর্যায়ে তাঁরা মাইকে ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার জন্য এলাকাবাসীকে ডাকেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ক্যাম্পাস এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাংবাদিকসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাসের এক সাংবাদিকের সাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।
রাত ৯টার পর সেনা ও পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুত বিচারের দাবিতে চৌগাছা–যশোর সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছানোয় ক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসাইন আল মামুনের পদত্যাগের দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে রাত দেড়টার দিকে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে ছেড়ে দেন।
সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
এদিকে ঘটনার পর থেকে বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তার আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন। ক্যাম্পাস কিংবা বাজারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন না থাকলেও পুলিশের টহল অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান বলেন, ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা গ্রামবাসী। অনেক শিক্ষার্থী আমবটতলায় এসে চা খেয়েও টাকা দেন না, বরং ঝাড়ি মারেন। বাজারের এক দোকানদারকে শিক্ষার্থীরা মেরেছেন, সেটার প্রতিবাদ করায় ছাত্ররা আগে হামলা করেছেন। ঘটনার পর যে দোকানদারের সঙ্গে বিরোধ ছিল, পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। এখন বাজারে গ্রেপ্তার আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, উত্ত্যক্তের বিষয়টি জানতে পেরে তাঁরা দোকানদারের কাছে প্রশ্ন করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বড় একটি দল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পেছন থেকে ইট নিক্ষেপ করা হয়।
আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যবিপ্রবির ক্যাম্পাসে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণা অনেক কম। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে। আহত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন ক্যাম্পাসের আর এম খান মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আজ হাটের দিন হলেও সংঘর্ষের ঘটনাস্থল আমবটতলা বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ রয়েছে। সড়কের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল পড়ে রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দোকানদার বলেন, ‘কোনো দোকানদার চান না শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঝামেলা করতে। কারণ, শিক্ষার্থীরাই এসব দোকানদারের ক্রেতা। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দুই দফা এক দোকানদারকে মারধর করেছেন। আমরা মুনায়েমের পক্ষে ক্ষমা চেয়েছি। তারপরেও মারধর করায় দোকানদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।’
কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারছি না। আমবটতলায় গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আমরা নিরাপত্তার শঙ্কায় রয়েছি।’
এ বিষয়ে যবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মজিদ বলেন, ‘আমাদের প্রক্টরিয়াল বডিসহ অনেক শিক্ষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আসতে দেরি করায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কিত ও আহত। তাই আজ ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার থেকে নিয়মিত ক্লাস চলবে।’ উপাচার্য আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ওপর এলাকাবাসীর হামলা নিন্দনীয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং বাজার কমিটির সঙ্গে বসে এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে আলোচনা করব।’
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। একটি মামলায় অভিযুক্ত দোকানিকে আটক করা হয়েছে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক করা হবে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ টহল অব্যাহত রেখেছে।
বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উশৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের২ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।২ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ নগরীর কালীবাড়ি এলাকার মো. সাইদুল হক খানের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) শফিক উদ্দিন বলেন, ‘বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ওই যুবককে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে লোকজন। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান। ওই যুবকের হাঁটুর ওপরে ছুরিকাঘাত করা হয়।’
নিহত ব্যক্তির বাবা সাইদুল হক বলেন, ‘পাটগুদাম অস্থায়ী পুলিশ বক্সের ভেতরে আমার ছেলে আহত অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। পরে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করি।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা গেছে। তবে, কী কারণে, কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে এখনো কিছু জানতে পারিনি। আমার ছেলে যুবদল নেতা ইনছানের সঙ্গে রাজনীতি করত। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আমার ছেলের খুনিদের বিচারের দাবি জানাই।’
এ বিষয়ে মহানগর যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনছান বলেন, ‘নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। সে যুবদলের একজন সক্রিয় কর্মী। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘ব্রিজ এলাকায় সক্রিয় ছিনতাইকারী একটি চক্রের মধ্যে বিরোধের জেরে এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছুরিকাঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ নগরীর কালীবাড়ি এলাকার মো. সাইদুল হক খানের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) শফিক উদ্দিন বলেন, ‘বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ওই যুবককে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে লোকজন। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান। ওই যুবকের হাঁটুর ওপরে ছুরিকাঘাত করা হয়।’
নিহত ব্যক্তির বাবা সাইদুল হক বলেন, ‘পাটগুদাম অস্থায়ী পুলিশ বক্সের ভেতরে আমার ছেলে আহত অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। পরে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করি।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা গেছে। তবে, কী কারণে, কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে এখনো কিছু জানতে পারিনি। আমার ছেলে যুবদল নেতা ইনছানের সঙ্গে রাজনীতি করত। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আমার ছেলের খুনিদের বিচারের দাবি জানাই।’
এ বিষয়ে মহানগর যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনছান বলেন, ‘নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। সে যুবদলের একজন সক্রিয় কর্মী। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘ব্রিজ এলাকায় সক্রিয় ছিনতাইকারী একটি চক্রের মধ্যে বিরোধের জেরে এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছুরিকাঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।
বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন খেয়াল করলাম ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উশৃঙ্খল আচরণও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষের বাড়িঘর, থালা-বাটি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখামাত্রই ভেঙে ফেলতে শুরু করে। একপর্যায়ে রাস্তার পাশের ড্রেনের ময়লা, মুরগি, গরু-ছাগলের২ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।২ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা।২৬ মিনিট আগে