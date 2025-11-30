কুষ্টিয়ায় যুবককে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে জনি ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির মা হাসু খাতুন বাদী হয়ে ২৬ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫-২০ জনকে আসামি করে দৌলতপুর থানায় গত শনিবার রাতে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলা দায়েরের পর রাতেই পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে।
এর আগে শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি মাঠপাড়া এলাকার একটি কবরস্থানের পাশ থেকে পুলিশ জনির মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত জনি ওই ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি জামালপুর গ্রামের মৃত জাকির হোসেনের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার অস্ত্র ও মাদক কারবারি সোহানের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। সম্প্রতি পাওনা টাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে গত শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সোহানের লোকজন জনিকে মারধর করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তার পিঠে একাধিক সেলাই দিতে হয়। হামলার ভয়ে জনি শুক্রবার রাতে মহিষকুন্ডি মাঠপাড়া এলাকায় অবস্থান করেন। শনিবার দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই পায়ের রগ কেটে দেয়। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ব্যক্তির মা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। আমরা রাতেই অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এটি।
র্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’
গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে অভিযান চলছে।
মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
স্বামীকে বাঁচাতে নিজের কিডনি দান করেছিলেন ফাতেমা বেগম হেনা (৪৬)। সফলভাবে প্রতিস্থাপনও করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামী বাঁচলেন না। এত ত্যাগের পরও স্বামীকে বাঁচাতে না পেরে শোকে ভেঙে পড়েছেন দুই সন্তানের জননী ফামেতা।
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. বেলাল মোড়ল (৪৮) দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতায় ভুগছেন। আজ রোববার সকাল ৯টায় তিনি মারা গেছেন।
স্বামীকে কিডনি দান করে ফাতেমা বেগম নিজে এখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। স্বামীর মুখের একটু কথা শোনার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। কিন্তু আগেই সবাইকে ছেড়ে গেলেন স্বামী বেলাল মোড়াল।
ফাতেমা বেগম হেনার বড় ভাই সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মোশারফ হোসেন বেলাল মোড়ালের মৃত্যুর বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করে বলেন, আজ সকাল ৯টার পরপর বেলাল মোড়াল মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি বলেন, ‘ঢাকাস্থ সিকেডি ইউরোলজি হসপিটালে ডা. মো. কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গত বৃহস্পতিবার রাতে আমার ছোট বোন ফাতেমা বেগম হেনা তাঁর স্বামীকে কিডনি দান করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অবশেষে সে (বেলাল মোড়াল) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাকে পরপারে ভালো রাখুক।’
বাবাকে হারিয়ে পুত্র মো. ওমর ফারুক রাজু এবং কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌস তানিয়ার কান্নায় হাসপাতাল এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে।
উল্লেখ্য, চিকিৎসক মো. কামরুল হাসানের অধীনে ঢাকার বেসরকারি হাসপাতাল সিকেডি ইউরোলজি হসপিটালে গত বৃহস্পতিবার রাতে সফলভাবে বেলাল মোড়লের দেহে স্ত্রী ফাতেমা বেগমের কিডনি প্রতিস্থাপন (ট্রান্সপ্লান্ট) করা হয়।
চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের চৌগাছায় শিক্ষার্থীদের বহনকারী ইজিবাইকের সঙ্গে প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ আটজন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ১০টা ১০ মিনিটের দিকে চৌগাছা-যশোর সড়কের কয়ারপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, রোববার সকালে উপজেলার সিংহঝুলি থেকে সরকারি শাহাদাৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ইজিবাইক চৌগাছার দিকে আসছিল। পথে কয়ারপাড়ায় পৌঁছালে চৌগাছার দিক থেকে যশোরমুখী একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের যাত্রী তাহসিন (১৬), ইমদাদুল (৩৮), আসমা (১৫), ইরানী (১৬), আরিন (১২), হামিদুর (৪৩), মুন্নি (১৮) ও লাকি (১৪) আহত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহসিন, ইমদাদুল, ইরানী ও হামিদুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্য চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রাখা হয়েছে। যশোর হাসপাতালে পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এই প্রতিবেদন লেখার সময় ইজিবাইক ও প্রাইভেট কারটি ঘটনাস্থলে রাস্তার দুই পাশে পড়ে আছে। ঘটনাস্থলে চৌগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত আছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের অধিকাংশ যাত্রী ছিল চৌগাছা সরকারি শাহাদাৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তারা সিংহঝুলি থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল। পথে এই ঘটনা ঘটে।
চৌগাছা থানার ওসি আনোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
বেরোবি প্রতিনিধি
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রংপুরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দৌড় প্রতিযোগিতা। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের সভাপতি মো. আহমাদুল হক আলবীর।
আবু সাঈদ চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই দৌড় রংপুর নগরীর শাপলা চত্বর ঘুরে আবারও একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এতে অংশ নেন প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী।
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ করে তরুণ প্রজন্ম ইতিবাচক ও প্রাণবন্ত।’
আহমাদুল হক আলবীর আরও বলেন, ‘রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা চাই প্রতিবছর এই আয়োজন আরও বড় হোক, আরও বেশি তরুণ যুক্ত হোক।’
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী তৌফিক হাসান তারিক বলেন, ‘এত বড় প্রতিযোগিতায় দৌড়ানো সত্যিই রোমাঞ্চকর। পড়াশোনার চাপের মধ্যে এমন আয়োজন আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দারুণ উজ্জীবিত করে। বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের আয়োজনগুলো সত্যিই অসাধারণ।’
অন্য অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী তালেব ইসলাম বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সুস্থ দেহ-সুন্দর মন গঠনে এমন দৌড় প্রতিযোগিতা ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। আজ আমি একজন প্রতিযোগী হিসেবে খুবই আনন্দিত। চাই প্রতিবছর এ রকম প্রতিযোগিতা হোক। এটি শুধু দৌড় নয়; সুস্থ ও প্রাণবন্ত আগামী গড়ার এক নতুন দৃষ্টান্ত।’
দৌড়ে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে টি-শার্ট ও সকালের নাশতার ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রথম ৮০ জনকে দেওয়া হয় মেডেল।
