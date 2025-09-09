কুষ্টিয়ায় ক্লাসরুমে স্কুলছাত্রীর বিষপান, হাসপাতালে মৃত্যু

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিনা খাতুন (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিবারের সদস্যরা বকাঝকা করায় অভিমানে স্কুলে এসে বিষ পান করে ওই ছাত্রী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত ছাত্রী উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের জেএমজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং স্থানীয় কৃষক আতর আলীর মেয়ে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক স্কুলছাত্রের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা শুনে পরিবারের সদস্যরা বিনাকে বকাঝকা করেন। এতে অভিমানে সে বাড়িতে রাখা মাঠের ঘাস মারার বিষ ব্যাগে ভরে গতকাল সোমবার স্কুলে আসে। এ দিন দুপুরে টিফিনের সময় সহপাঠীরা তাকে ক্লাসরুমে বিষ পান করতে দেখে দ্রুত শিক্ষকদের জানায়। পরে শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যরা এসে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম নান্নু বলেন, ‘বিনা খাতুন টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বিষ পান করে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বিনা খাতুন বিষ পান করে মারা গেছে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিনা খাতুন (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিবারের সদস্যরা বকাঝকা করায় অভিমানে স্কুলে এসে বিষ পান করে ওই ছাত্রী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত ছাত্রী উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের জেএমজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং স্থানীয় কৃষক আতর আলীর মেয়ে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক স্কুলছাত্রের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা শুনে পরিবারের সদস্যরা বিনাকে বকাঝকা করেন। এতে অভিমানে সে বাড়িতে রাখা মাঠের ঘাস মারার বিষ ব্যাগে ভরে গতকাল সোমবার স্কুলে আসে। এ দিন দুপুরে টিফিনের সময় সহপাঠীরা তাকে ক্লাসরুমে বিষ পান করতে দেখে দ্রুত শিক্ষকদের জানায়। পরে শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যরা এসে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম নান্নু বলেন, ‘বিনা খাতুন টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বিষ পান করে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বিনা খাতুন বিষ পান করে মারা গেছে।
ফরিদপুর-৪ আসন থেকে ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত টানা ১১ ঘণ্টা দুটি মহাসড়ক ও ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধরা। এতে স্থবির হয়ে পড়ে উপজেলার সড়কপথ, দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণবঙ্গের ২১৩ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে আগামীকাল বুধবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সমর্থিত দুটি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন।২৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান (প্যানেল) মোসা. শাহানাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁকে বারপাড়া ইউনিয়নের তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৯ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলায় কার্তিক চন্দ্র (৫০) নামের এক গরু ব্যবসায়ীকে প্রতিবেশীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের নারায়ানপুর কুয়াভিটা গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।১ ঘণ্টা আগে