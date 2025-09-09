Ajker Patrika
কুষ্টিয়ায় ক্লাসরুমে স্কুলছাত্রীর বিষপান, হাসপাতালে মৃত্যু

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
ছাত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে এলাকাবাসী ভিড় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিনা খাতুন (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিবারের সদস্যরা বকাঝকা করায় অভিমানে স্কুলে এসে বিষ পান করে ওই ছাত্রী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত ছাত্রী উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের জেএমজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং স্থানীয় কৃষক আতর আলীর মেয়ে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক স্কুলছাত্রের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা শুনে পরিবারের সদস্যরা বিনাকে বকাঝকা করেন। এতে অভিমানে সে বাড়িতে রাখা মাঠের ঘাস মারার বিষ ব্যাগে ভরে গতকাল সোমবার স্কুলে আসে। এ দিন দুপুরে টিফিনের সময় সহপাঠীরা তাকে ক্লাসরুমে বিষ পান করতে দেখে দ্রুত শিক্ষকদের জানায়। পরে শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যরা এসে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম নান্নু বলেন, ‘বিনা খাতুন টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বিষ পান করে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বিনা খাতুন বিষ পান করে মারা গেছে।

কুষ্টিয়াস্কুলছাত্রীমৃত্যুদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)হাসপাতালবিষপান
