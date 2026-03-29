Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

ভূরুঙ্গামারীতে সবজি বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত, ২৫ হাজার টাকা ছিনতাই

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে এক সবজি বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করে নগদ ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আহত ওই সবজি বিক্রেতার নাম করিম উদ্দিন (৬৫)। তিনি উপজেলার জয়মনিরহাট ইউনিয়নের ছোটখাটামারী গ্রামের বাসিন্দা এবং ভূরুঙ্গামারী বাজারের সবজি বিক্রেতা।

শনিবার (২৮ মার্চ) রাত নয়টার দিকে ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের মিলনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তির স্বজনরা জানান, শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন করিম উদ্দিন। পথে মিলনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে কয়েকজন যুবক তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা তার কাছে থাকা প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

করিম উদ্দিনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাকে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জুবায়ের হোসেন বলেন, ‘আহত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ক্ষতস্থানে সেলাই দেওয়ার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

