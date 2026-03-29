ভূরুঙ্গামারীতে সবজি বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত, ২৫ হাজার টাকা ছিনতাই

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে এক সবজি বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করে নগদ ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আহত ওই সবজি বিক্রেতার নাম করিম উদ্দিন (৬৫)। তিনি উপজেলার জয়মনিরহাট ইউনিয়নের ছোটখাটামারী গ্রামের বাসিন্দা এবং ভূরুঙ্গামারী বাজারের সবজি বিক্রেতা।
শনিবার (২৮ মার্চ) রাত নয়টার দিকে ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের মিলনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তির স্বজনরা জানান, শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন করিম উদ্দিন। পথে মিলনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে কয়েকজন যুবক তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা তার কাছে থাকা প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।
করিম উদ্দিনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাকে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জুবায়ের হোসেন বলেন, ‘আহত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ক্ষতস্থানে সেলাই দেওয়ার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহিম শাহরিয়ার বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, বাবর আলী মার্কেটের একটি দোকানে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল অবৈধভাবে মজুত করে রাখা হয়েছে। পরে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ড্রাম ও কনটেইনারে সংরক্ষিত প্রায় ৩ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।’৩৪ মিনিট আগে
লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে নৌকায় ৪৩ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন মারা গেছেন। ২৩ মার্চ লিবিয়া থেকে নৌযানটি যাত্রা শুরু করার চার দিন পর গতিপথ হারিয়ে ফেলে। পরে খাবারের সংকটে অনেকে মারা যান। পরে দুর্গন্ধ শুরু হলে লাশ সাগরে ফেলে দেওয়া হয়।৪৩ মিনিট আগে
দীপ্ত আদিত্য তাঁর ব্যবহৃত হিরো থ্রিলার মোটরসাইকেলটি প্রতিদিনের মতো গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোয়ালঘরে রাখেন। পরদিন গোয়ালঘরের তালা ভাঙা দেখতে পান এবং ভেতরে গিয়ে দেখেন মোটরসাইকেলটি নেই। পরে বসতঘরের সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে আদিত্য দেখতে পান...১ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক না থাকায় অনেক পাম্পে তেলসংকট দেখা দিয়েছে। ফলে যে পাম্পগুলোতে তেল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোতে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। পাম্পে তেল নিতে আসা চালকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, কেউ কেউ তেল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে