Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

উলিপুরে অবৈধ দখলে থাকা ৭০ শতক খাসজমি উদ্ধার

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
কুড়িগ্রামের উলিপুরে বুড়াবুড়ি হাট এলাকায় সাড়ে তিন কোটি টাকার খাস জমি উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে অবৈধ দখলে থাকা ৭০ শতক খাসজমি উদ্ধার করেছে প্রশাসন। উদ্ধার করা জমির মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নে এই উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বুড়াবুড়ি হাট এলাকায় ২৪৬৮ দাগে ৬৫ শতক এবং ২৪৭১ দাগে আরও ৫ শতক জমি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। সেখানে অবৈধভাবে ছোট-বড় প্রায় ৬৮টি দোকান গড়ে তোলা হয়। প্রশাসনের অভিযানে সেই ৭০ শতক জমি উদ্ধার করা হয়।

উপজেলা ভূমি প্রশাসন জানায়, বেশ কিছুদিন আগে খাসজমিতে হাটবাজার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে আধুনিক হাটের শেড নির্মাণ শুরু হয়। দুটি হাটের শেডের কাজ শেষ হলেও সরকারি জমিতে থাকা অবৈধ দখলদারদের বাধায় নির্মাণকাজে বিঘ্ন ঘটে। এরপর জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের নির্দেশনায় ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম মেজবাহ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে দখলদারদের উচ্ছেদ করে ৭০ শতক জমি উদ্ধার করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে খাসজমিগুলো দখলে ছিল। এ কারণে ওই এলাকার হাটবাজার উন্নয়নের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছিল। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের পর দ্রুতই ওই এলাকায় আরও চারটি হাটের শেডের কাজ শুরু হবে।

