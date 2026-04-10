কুড়িগ্রামের উলিপুরে অবৈধ দখলে থাকা ৭০ শতক খাসজমি উদ্ধার করেছে প্রশাসন। উদ্ধার করা জমির মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নে এই উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বুড়াবুড়ি হাট এলাকায় ২৪৬৮ দাগে ৬৫ শতক এবং ২৪৭১ দাগে আরও ৫ শতক জমি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। সেখানে অবৈধভাবে ছোট-বড় প্রায় ৬৮টি দোকান গড়ে তোলা হয়। প্রশাসনের অভিযানে সেই ৭০ শতক জমি উদ্ধার করা হয়।
উপজেলা ভূমি প্রশাসন জানায়, বেশ কিছুদিন আগে খাসজমিতে হাটবাজার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে আধুনিক হাটের শেড নির্মাণ শুরু হয়। দুটি হাটের শেডের কাজ শেষ হলেও সরকারি জমিতে থাকা অবৈধ দখলদারদের বাধায় নির্মাণকাজে বিঘ্ন ঘটে। এরপর জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের নির্দেশনায় ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম মেজবাহ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে দখলদারদের উচ্ছেদ করে ৭০ শতক জমি উদ্ধার করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে খাসজমিগুলো দখলে ছিল। এ কারণে ওই এলাকার হাটবাজার উন্নয়নের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছিল। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের পর দ্রুতই ওই এলাকায় আরও চারটি হাটের শেডের কাজ শুরু হবে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে ওই শিক্ষার্থীকে আটকের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কর্মচারীকে মারধর করে গুরুতর আহত করেন...৩৯ মিনিট আগে
তেল নেওয়ার ভোগান্তি থেকে বাঁচতে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার এক যুবক। জেলা প্রশাসনের সরবরাহ করা ফুয়েল কার্ড প্রিন্ট করে টি-শার্টে ব্যবহার করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে লোকজনের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরখানে নিখোঁজের দুই দিন পর এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উত্তরখান মুন্ডা লালবাগের ইউকে গার্ডেন বালুর মাঠে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মরদেহটি দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যুবদল কর্মীর হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় মো. সবুজ (২৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১০টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার ইমামপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৭ ও ৯-এর যৌথ আভিযানিক দল।১ ঘণ্টা আগে