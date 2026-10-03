Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

ব্যবসায়ীকে মারধরের পর সোয়া লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
ব্যবসায়ীকে মারধরের পর সোয়া লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে জাহাঙ্গীর আলম নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে মারধর করে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী ভূরুঙ্গামারী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

এর আগে ওই দিন ভোরে উপজেলার ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের নলেয়া এলাকার নেংলার দোকানসংলগ্ন ব্রিজের কাছে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডের ‘সরকার স্টোর’-এর স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর আলম প্রতিদিনের মতো গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে নিজ বাড়ি থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে রওনা হন। তিনি নলেয়া গ্রামের নেংলার দোকানসংলগ্ন ব্রিজের নিকট পৌঁছালে চারজন ব্যক্তি তাঁর পথরোধ করে মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁর কাছে থাকা ব্যবসার ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন তাঁরা। এ সময় তাঁর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ছিনতাইয়ের শিকার জাহাঙ্গীর আলম জানান, তিনি একজন মুদি ব্যবসায়ী। প্রতিদিন ভোরে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরেন। যাতায়াতের পথে এলাকার কিছু বখাটে বিভিন্ন সময় তাঁর পথরোধ করে হুমকি দিত। গতকাল ভোরে যাওয়ার সময় তারা তাঁকে আটক করে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নেয়।

এ বিষয়ে ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, ‘অভিযোগের কপি এখনো হাতে পাইনি। পেলে তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পুলিশভূরুঙ্গামারীঅভিযোগকুড়িগ্রামজেলার খবরছিনতাইব্যবসায়ী
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