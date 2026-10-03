Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

পাকুন্দিয়ায় খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
পাকুন্দিয়ায় খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় পুকুরে ডুবে নুসাইবা (২) আদিবা (৩) নামের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আনোয়ারখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নুসাইবা ওই এলাকার সিদ্দিক হোসেনের মেয়ে ও আদিবা পার্শ্ববর্তী হোসেনপুরের শফিকের মেয়ে। তারা সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো বোন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শফিকের স্ত্রী মরিয়ম বেশির ভাগ সময় বাবার বাড়িতে থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার ডেল্টা ফার্মাতে চাকরি করেন, সকালে ঘুম থেকে জেগে আদিবা তার মামাতো বোন নুসাইবার সঙ্গে বাড়ির সামনে পুকুরের পাশে খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে দুজনেই পুকুরে পড়ে যায়। এরপর পরিবারের সদস্যরা পুকুর থেকে উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

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