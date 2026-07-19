Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

মিঠামইনে বিএনপি নেতা হত্যা: ৩ ভাড়াটে খুনিসহ ৫ জনের ৫ দিনের রিমান্ড

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
মিঠামইনে বিএনপি নেতা হত্যা: ৩ ভাড়াটে খুনিসহ ৫ জনের ৫ দিনের রিমান্ড
নিহত বিএনপি নেতা এ এইচ এম জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ এইচ এম জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পাঁচ আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আসামিদের তিনজনকে ‘ভাড়াটে খুনি’ বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ।

​আজ রোববার আসামিদের কিশোরগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। শুনানি শেষে বিচারক সংগীতা ভট্টাচার্য প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

​রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন বরগুনার বামনা উপজেলার চাকাতাসুনিয়া গ্রামের মো. হেলাল (২৪), লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার সুধামপুর গ্রামের মহিন উদ্দিন (৩২) ও একই উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের মো. শাহিন আলম ওরফে শাকিল (২৭)।

পুলিশ জানিয়েছে, এই তিনজন হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেওয়া ভাড়াটে খুনি। ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

​অন্য দুই আসামি হলেন মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া শেখেরহাটি গ্রামের জাকির হোসেন (৪০) ও কাজীপাড়া গ্রামের আব্দুর রউফ (৬৭)।

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পুলিশ জানায়, ঘটনার পর মহিন ও শাহিনকে স্পিডবোটে করে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন চালক আব্দুর রউফ। আর ওই স্পিডবোটটি ভাড়া করে দিয়েছিলেন জাকির হোসেন।

​আদালতের সরকারি নিবন্ধন কর্মকর্তা এএসআই সায়রা আক্তার রিমান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রিমান্ড শুনানির সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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