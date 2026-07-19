মিঠামইনে বিএনপি নেতা হত্যা: ৩ ভাড়াটে খুনিসহ ৫ জনের ৫ দিনের রিমান্ড

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ এইচ এম জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পাঁচ আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আসামিদের তিনজনকে ‘ভাড়াটে খুনি’ বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ।
আজ রোববার আসামিদের কিশোরগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। শুনানি শেষে বিচারক সংগীতা ভট্টাচার্য প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন বরগুনার বামনা উপজেলার চাকাতাসুনিয়া গ্রামের মো. হেলাল (২৪), লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার সুধামপুর গ্রামের মহিন উদ্দিন (৩২) ও একই উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের মো. শাহিন আলম ওরফে শাকিল (২৭)।
পুলিশ জানিয়েছে, এই তিনজন হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেওয়া ভাড়াটে খুনি। ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
অন্য দুই আসামি হলেন মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া শেখেরহাটি গ্রামের জাকির হোসেন (৪০) ও কাজীপাড়া গ্রামের আব্দুর রউফ (৬৭)।
পুলিশ জানায়, ঘটনার পর মহিন ও শাহিনকে স্পিডবোটে করে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন চালক আব্দুর রউফ। আর ওই স্পিডবোটটি ভাড়া করে দিয়েছিলেন জাকির হোসেন।
আদালতের সরকারি নিবন্ধন কর্মকর্তা এএসআই সায়রা আক্তার রিমান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রিমান্ড শুনানির সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
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