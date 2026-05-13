কটিয়াদীতে গর্তের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে গর্তের পানিতে ডুবে মো. চাঁদ মিয়া (২) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত চাঁদ উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগেরগ্রামের মো. আসাদ মিয়ার ছেলে।
আজ বুধবার (১৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগেরগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আজ সকালে পরিবারের সদস্যদের অজান্তেই বাড়ির পাশে পানিভর্তি এক গর্তে পড়ে যায় চাঁদ। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে গর্তে পড়ে থাকতে দেখেন শিশুটিকে। পরে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা মো. ঈশা খাঁন জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।
