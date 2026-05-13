শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের উদ্যোগ, ঘরে বসেই মিলবে হামের চিকিৎসা

কিশোরগঞ্জে হামের প্রকোপ মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদল। তারা একটি জরুরি হটলাইন সেবা চালু করেছে, যে নম্বরে যোগাযোগ করে ঘরে বসেই মিলবে হামের প্রাথমিক চিকিৎসা।
আজ বুধবার দুপুরে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাফিউল ইসলাম সাকিব ও সাধারণ সম্পাদক মোজাদির আল বিরুনী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আক্রান্ত বা সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা রোগীরা সরাসরি ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ নিতে পারবেন।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সংকটকালীন মুহূর্তে সাধারণ মানুষ যাতে ঘরে বসেই চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন, সে জন্য পাঁচজন ইন্টার্ন চিকিৎসককে হটলাইন সেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন ইন্টার্ন চিকিৎসক আবু ইউসুফ তাজুন (০১৭৫২০২৯৯৫০), আদনান কবির তন্ময় (০১৭২১০৯০৭৫৯), আশরাফুল ইসলাম ইমন (০১৭৯৪২৭৪৪৬৮), আলিফ বিন জিদান (০১৭৭১০৭১০৭৯) এবং তাওসিফ ফারহান সামি (০১৬৩৫৭৭৫৯৬৫)।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাফিউল ইসলাম সাকিব ও সাধারণ সম্পাদক মোজাদির আল বিরুনী বলেন, ‘ছাত্রদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে। হামের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। আমরা আমাদের সাধ্যমতো জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এই হটলাইন নম্বরগুলো চালু করেছি।’
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের উত্তর সাহেবগঞ্জ গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ পরিবারের ২০টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ বুধবার দুপুরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি টিম প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের একটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাতের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এক বিক্রয়কর্মীকে (সেলসম্যান) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।২২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক মাস বয়সী ফাতিহা নামের এক শিশুকে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার দুপুরে। বিষয়টি স্বীকারও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, ভুলবশত এমনটি হয়েছে। তবে এতে শিশুটির কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।২৯ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে বজ্রপাতে রব্বান আলী (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩১ মিনিট আগে