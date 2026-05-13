কুমিল্লায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

কুমিল্লায় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২৭ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ৫ মাস বয়সী এক শিশু। এ নিয়ে চলতি বছরে কুমিল্লা জেলায় হাম ও হামের উপসর্গে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ জনে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. আলী নূর মোহাম্মদ বশির আহমেদ।
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ বুধবার ভোরে মারা যায় শিশু মো. রাব্বি। সে সদর দক্ষিণ উপজেলার কাউছার আহমেদের ছেলে।
হাসপাতাল সূত্র বলেছে, ৯ মে নিউমোনিয়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রাব্বির শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।
জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর ১২ মে পর্যন্ত কুমিল্লায় মোট ১ হাজার ৫২৭ জন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষায় ১০২ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ১ হাজার ১০৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৯৬২ জন।
জেলা সিভিল সার্জন ডা. আলী নূর মোহাম্মদ বশির আহমেদ বলেন, কুমিল্লায় এ পর্যন্ত হামের উপসর্গে ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন ঢাকায় এবং বাকি চারজন কুমিল্লায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। তিনি আরও বলেন, হাম প্রতিরোধে শিশুদের সময়মতো টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি জ্বর, শরীরে র্যাশ বা শ্বাসকষ্টসহ উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের উত্তর সাহেবগঞ্জ গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ পরিবারের ২০টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ বুধবার দুপুরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি টিম প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের একটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাতের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এক বিক্রয়কর্মীকে (সেলসম্যান) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।২১ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক মাস বয়সী ফাতিহা নামের এক শিশুকে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার দুপুরে। বিষয়টি স্বীকারও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, ভুলবশত এমনটি হয়েছে। তবে এতে শিশুটির কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।২৮ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে বজ্রপাতে রব্বান আলী (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে