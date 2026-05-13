Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

জায়গা নিয়ে বিরোধ, প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
নিহত মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা আবুল কাসেম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে মাওলানা আবুল কাসেম (৫৯) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জানমোহাম্মদ পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাসেম চরম্বা ইউনিয়নের জানমোহাম্মদ পাড়া এলাকার মৃত আবদুস সোবহানের ছেলে। তিনি চরম্বা জামিউল উলুম দাখিল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক (সুপার) ছিলেন।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিবেশী সামশুল ইসলাম, হারুনুর রশিদসহ কয়েকজনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জায়গা-জমি নিয়ে মাওলানা আবুল কাসেমের বিরোধ চলে আসছিল। আজ বেলা ১১টার ওই বিরোধপূর্ণ জায়গায় প্রতিপক্ষরা স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় আবুল কাসেম বাঁধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আবুল কাসেমের মেয়ে হাফছা বেগম বলেন, ``বিরোধপূর্ণ জায়গায় তারা জোর দেখিয়ে লোহা, ইট, বালু নিয়ে পাকা ঘর নির্মাণের কাজ করছিলেন। বাধা দেওয়ায় তারা প্রথম দিকে আমার ফুফুকে মারধর করেছেন। খবর পেয়ে আমার বাবা মাদ্রাসা থেকে এসে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় হারুন ও সামশু মিলে লাঠি দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করে। এতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। আমার বাবা হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। হত্যাকারীদের ফাঁসি দেখতে চাই।'

লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, জায়গা-জমির বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সামশুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঅপরাধনিহতচট্টগ্রাম বিভাগলোহাগাড়া
