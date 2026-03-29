Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে
আবদুল কাদির। ছবি: সংগৃহীত

সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে ছয় দিন ভেসে থাকা রাবার বোট থেকে প্রাণে বেঁচে গ্রিস উপকূলে পৌঁছেছেন কিশোরগঞ্জের আবদুল কাদির। সাগর উপকূলের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ওঠেন কাদির। তিনি জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দেওঘর ইউনিয়নের পশ্চিম সাভিয়ানগর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

এ দিকে আবদুল কাদিরের বেঁচে থাকার খবরে তাঁর পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুই বছর আগে ইতালিতে যান তাঁর বড় ভাই আকাইদ। সেই থেকে ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন কাদির।

পরে ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর দুবাই হয়ে লিবিয়ায় পাড়ি জমান কাদির। তার পর থেকে চলে স্বপ্নের দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি। ২২ লাখ টাকার চুক্তিতে ইতালি যেতে ইতিমধ্যে ১২ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে কাদিরের পরিবার। গন্তব্যে পৌঁছে পরিশোধ করতে হবে বাকি টাকা।

জানতে চাইলে আবদুল কাদিরের মা আম্বিয়া খাতুন মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঈদের ১৪ দিন আগে আমার ছেলেকে লিবিয়ার কোনো এক মরুভূমিতে রাখেন দালাল তুষার। আগেই কাদিরের ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে অন্যের মোবাইলে ১-২ মিনিট কথা হতো। ঈদের পর শনিবার দিন রাতে হাওয়াই (রাবার) নৌকা দিয়ে গ্রিসের উদ্দেশে রওনা করে তারা।

সাগরেই শেষ ইউরোপের স্বপ্ন: গ্রিস উপকূলে প্রাণ হারানোদের ১০ জনই সুনামগঞ্জেরসাগরেই শেষ ইউরোপের স্বপ্ন: গ্রিস উপকূলে প্রাণ হারানোদের ১০ জনই সুনামগঞ্জের

আম্বিয়া খাতুন বলেন, ‘টেলিভিশনে এই মৃত্যুর খবর শুনে আমার জান (প্রাণ) ছটফট করছে দুই দিন ধরে। আজ আমার কাদির মোবাইল ফোনে কল করছে, সে দুর্বল, না খাইতে খাইতে আমার পুত (ছেলে) মরণ দেখে ফিরছে। তার সঙ্গের মানুষ খাউনের (খাবার) অভাবে মরছে। এই কথা বলে আর আমার পুঁতে (ছেলে) কাঁন্দে।

আম্বিয়া খাতুন আরও বলেন, বাড়ির পাশের আরও একজন ও ভৈরবের এক ছেলে কাদিরের সঙ্গে লিবিয়ায় থাকত তাদের গেইমে (বোটে) নেয় নাই।

গ্রিসের উপকূলে ২২ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু, ২১ বাংলাদেশি উদ্ধারগ্রিসের উপকূলে ২২ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু, ২১ বাংলাদেশি উদ্ধার

এ বিষয়ে দেওঘর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন বলেন, ‘সকালে কাদিরের বাড়িতে গিয়েছি। শুনেছি, আবদুল্লাহপুরের দালাল ইতালিপ্রবাসী তুষারের মাধ্যমে কাদিরসহ দুজন বিদেশ যান। কাদির এখন গ্রিস পুলিশের হেফাজতে। বেঁচে আছেন।’

উল্লেখ্য, উত্তর আফ্রিকা থেকে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে গ্রিস উপকূলে ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। টানা ছয় দিন ধরে রাবার বোটে (বাতাস দিয়ে ফোলানো) খাবার ও পানিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভেসে থাকার পর এ ঘটনা ঘটে। গতকাল শনিবার গ্রিক কোস্ট গার্ডের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানায়।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঅভিবাসনমৃত্যুঅভিবাসন প্রত্যাশীঅষ্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

সম্পর্কিত

টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে আহত ২, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ১৫ হাজার মানুষ

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে আহত ২, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ১৫ হাজার মানুষ