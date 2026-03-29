মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে ছয় দিন ভেসে থাকা রাবার বোট থেকে প্রাণে বেঁচে গ্রিস উপকূলে পৌঁছেছেন কিশোরগঞ্জের আবদুল কাদির। সাগর উপকূলের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ওঠেন কাদির। তিনি জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দেওঘর ইউনিয়নের পশ্চিম সাভিয়ানগর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।
এ দিকে আবদুল কাদিরের বেঁচে থাকার খবরে তাঁর পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুই বছর আগে ইতালিতে যান তাঁর বড় ভাই আকাইদ। সেই থেকে ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন কাদির।
পরে ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর দুবাই হয়ে লিবিয়ায় পাড়ি জমান কাদির। তার পর থেকে চলে স্বপ্নের দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি। ২২ লাখ টাকার চুক্তিতে ইতালি যেতে ইতিমধ্যে ১২ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে কাদিরের পরিবার। গন্তব্যে পৌঁছে পরিশোধ করতে হবে বাকি টাকা।
জানতে চাইলে আবদুল কাদিরের মা আম্বিয়া খাতুন মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঈদের ১৪ দিন আগে আমার ছেলেকে লিবিয়ার কোনো এক মরুভূমিতে রাখেন দালাল তুষার। আগেই কাদিরের ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে অন্যের মোবাইলে ১-২ মিনিট কথা হতো। ঈদের পর শনিবার দিন রাতে হাওয়াই (রাবার) নৌকা দিয়ে গ্রিসের উদ্দেশে রওনা করে তারা।
আম্বিয়া খাতুন বলেন, ‘টেলিভিশনে এই মৃত্যুর খবর শুনে আমার জান (প্রাণ) ছটফট করছে দুই দিন ধরে। আজ আমার কাদির মোবাইল ফোনে কল করছে, সে দুর্বল, না খাইতে খাইতে আমার পুত (ছেলে) মরণ দেখে ফিরছে। তার সঙ্গের মানুষ খাউনের (খাবার) অভাবে মরছে। এই কথা বলে আর আমার পুঁতে (ছেলে) কাঁন্দে।
আম্বিয়া খাতুন আরও বলেন, বাড়ির পাশের আরও একজন ও ভৈরবের এক ছেলে কাদিরের সঙ্গে লিবিয়ায় থাকত তাদের গেইমে (বোটে) নেয় নাই।
এ বিষয়ে দেওঘর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন বলেন, ‘সকালে কাদিরের বাড়িতে গিয়েছি। শুনেছি, আবদুল্লাহপুরের দালাল ইতালিপ্রবাসী তুষারের মাধ্যমে কাদিরসহ দুজন বিদেশ যান। কাদির এখন গ্রিস পুলিশের হেফাজতে। বেঁচে আছেন।’
উল্লেখ্য, উত্তর আফ্রিকা থেকে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে গ্রিস উপকূলে ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। টানা ছয় দিন ধরে রাবার বোটে (বাতাস দিয়ে ফোলানো) খাবার ও পানিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভেসে থাকার পর এ ঘটনা ঘটে। গতকাল শনিবার গ্রিক কোস্ট গার্ডের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানায়।
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারীদের আস্তানা থেকে অপহরণের শিকার চারজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের জোরপূর্বক অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা চলছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি ও একজন রোহিঙ্গা।৬ মিনিট আগে
সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির দুই সদস্য। তাঁরা হলেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার।১৯ মিনিট আগে
বরগুনার তালতলী উপজেলার ছোটবগী ও কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল গেন্ডামারা খালের ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন পাঁচ গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটার পর আজ রোববার (২৯ মার্চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন....৩২ মিনিট আগে
আকর্ষণীয় অফারকে কেন্দ্র হঠাৎ অতিরিক্ত ভিড় ও বাইকারদের চাপের কারণেই ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালত যদি মনে করেন পুলিশের কোনো ভুল ছিল, তাহলে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করবেন৩৫ মিনিট আগে