Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কিশোরগঞ্জ

অষ্টগ্রামে ডিসি সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ২৭
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে ডিসি সড়কের আশ্রম সেতুর পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের কালীবাড়ি আশ্রম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা আশ্রম সেতুর পাশে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে অষ্টগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পায়নি।

মৃত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যমতে, এই ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে অষ্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত এবং তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল আমিন বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কিশোরগঞ্জের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগমরদেহঅষ্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মিলল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি

কুমিল্লায় শাশুড়িকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ জামাতার বিরুদ্ধে

কুমিল্লায় শাশুড়িকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ জামাতার বিরুদ্ধে

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর