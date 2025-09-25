Ajker Patrika
খুলনা

১২ মামলার আসামি ‘গলাকাটা রনি’ অস্ত্র-গুলিসহ খুলনায় গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃত রনি। ছবি: সংগৃহীত
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃত রনি। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১২টি মামলার আসামি কুখ্যাত ‘গলাকাটা রনি’কে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার করা হয়। গতকাল বুধবার রাতে মহানগরীর গোবরচাকা মেইন রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক তৈমুর ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবরচাকা মেইন রোডের (খালাসি বাড়ির মোড়) রফিকের চায়ের দোকানের সামনে অভিযান চালায়। সেখান থেকে অস্ত্রসহ আশরাফুল করিম ওরফে রনি ওরফে গলাকাটা রনিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার রনি বটিয়াঘাটা উপজেলার ডেউয়াতলা গ্রামের মৃত কামরুল ও ফরিদা বেগমের ছেলে।

নগর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক তৈমুর ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার আশরাফুল করিম ওরফে রনি ওরফে গলাকাটা রনির বিরুদ্ধে মোট ১২টি মামলা রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রনি স্বীকার করেছেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে খুলনা মহানগরসহ খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

