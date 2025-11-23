খুলনায় দেড় বছরে ৯৫ খুন

কাজী শামিম আহমেদ, খুলনা
আবারও অশান্ত জনপদে পরিণত হয়েছে খুলনা। ১৯৯৯-২০০৬ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে চরমপন্থী সংগঠনগুলো বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে একে অপরের ওপর খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়। খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদারের সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) ভেঙে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিসহ একাধিক চরমপন্থী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ওই সময় দলীয় আধিপত্য ও চাঁদাবাজির ঘটনা নিয়ে প্রতিদিন একাধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো। সন্ত্রাসীদের গুলি, বোমা হামলায় রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। পরে র্যাব, পুলিশ, যৌথ বাহিনীর তৎপরতার কারণে ১৫ বছর অধিক সময় ধরে এ অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু গত দেড় বছরে এ অঞ্চলের সন্ত্রাসীরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হওয়ার পর খুলনায় ৯৫টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু শতকোটি টাকার মাদকের চালান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খুন হয়েছে অর্ধশত। বর্তমানে আধিপত্য বিস্তার, মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়েছে খুলনার ছয়টি সন্ত্রাসী বাহিনী।
যত হত্যাকাণ্ড
সূত্র জানায়, সর্বশেষ গত শুক্রবার রাতে নগরীর লবণচরা এলাকায় রাজু নামের এক সন্ত্রাসীকে মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পরপর ছয়টি গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ ওই যুবককে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। এর আগে রোববার রাতে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর এলাকায় বাসায় ঢুকে স্ত্রীর সামনে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয় সালাহ উদ্দিন ওরফে আলাউদ্দিন মৃধা নামের এক মাদক কারবারিকে। একই রাতে নগরীর লবণচরা থানাধীন দরবেশ মোল্লা গলির একটি বাড়িতে নানি মহিদুন্নেছা (৫৫), নাতি মুস্তাকিম (৮) ও নাতনি ফাতিহাকে (৬) নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ) রাশিদুল ইসলাম বলেন, খুলনায় মাদকের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে।
জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ আগস্ট থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত খুলনায় ৯৫টির ওপরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে খুলনা নগরীতে ৫০টি হত্যা মামলা হয়েছে, যা ৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এসব হত্যা মামলায় দেড় শতাধিক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
খুনোখুনিতে ৬ গ্রুপ
বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, খুলনায় বর্তমানে ছয়টি সন্ত্রাসী গ্রুপ আধিপত্য বিস্তার নিয়ে খুনোখুনিতে লিপ্ত রয়েছে। এই গ্রুপগুলো হচ্ছে গ্রেনেড বাবুর বি কোম্পানি, চরমপন্থী হুমা বাহিনী, আশিক বাহিনী, পলাশ বাহিনী, নুর আজিম বাহিনী ও আরমান বাহিনী। এর মধ্যে আরমান এবং নুর আজিম কারাগার থেকে নিজ নিজ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছেন। আরমান বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সেকেন্ড ইন কমান্ড। কিছুদিন আগে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত বিএনপির নেতা মাহবুবের নিকটতম আত্মীয় আরমান জেলে বসেই পার্টি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে ওই সূত্রটি জানায়। এই ছয়টি বাহিনীপ্রধানের নির্দেশে চলে কিশোর গ্যাং।
সূত্র জানায়, ছয়টি সন্ত্রাসী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে খুলনায় মাসে অন্তত ৭০ থেকে ১০০ কোটি টাকার মাদক কারবার হয়। মাদকের এই বিশাল বাজার নিয়ন্ত্রণে নিতে এসব বাহিনী প্রায়ই বিরোধে জড়ায়। এর মধ্যে মাদকের অর্ধেকের বেশি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন গ্রেনেড বাবু। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, পাঁচ শতাধিক সদস্যের বাহিনী নিয়ে খুলনা ও আশপাশের এলাকায় মাদকের সিন্ডিকেট চালান গ্রেনেড বাবু। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ১২ শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকা প্রস্তুত করে পুরস্কার ঘোষণা করলে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলেও গ্রেনেড বাবু ও আশিক ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন।
৫ আগস্টের পর সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রণহীন
সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মাদকের এই গডফাদাররা আত্মগোপনে থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্ত্রাসে লিপ্ত হন। রাজনৈতিক গডফাদার না থাকায় ছয়টি গ্রুপ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। একটি রাজনৈতিক সরকার না আসা পর্যন্ত এদের অপতৎপরতা রোধ করা অসম্ভব বলে জানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
সন্ত্রাসীদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র
৫ আগস্টের পর খুলনার সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র এসেছে। তবে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হলেও বড় অস্ত্রগুলো রয়েছে তাদের হাতে। গত এক বছরে যৌথ বাহিনী ও পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুটি রাইফেল, পাঁচটি বিদেশি রিভলবার, বিদেশি পিস্তল ১৭টি, দেশি পিস্তল একটি, বন্ধুক একটি, কাটারাইফেল দুটি, পাইপ গান পাঁচটি, শাটারগান তিনটি ও তিনটি শটগান উদ্ধার করেছে পুলিশ।
অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ) রাশিদুল বলেন, ‘জব্দ হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্রেই “মেইড ইন ইন্ডিয়া” লেখা। সীমান্ত এলাকা কাছে হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমে মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে কিশোর গ্যাং ও উঠতি সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছে গেছে মরণঘাতী এসব আগ্নেয়াস্ত্র। এসব অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান অব্যাহত আছে।’
হত্যাকাণ্ডে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার লোক
কেএমপি কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার লোক জড়িত। ঘটনা ঘটিয়ে তারা পালিয়ে যায়। তারপরও বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
জুলফিকার আলী হায়দার আরও বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। সবার সহযোগিতা ছাড়া পুলিশের পক্ষে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন।’
খুনোখুনিতে ৬ গ্রুপ
বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, খুলনায় বর্তমানে ছয়টি সন্ত্রাসী গ্রুপ আধিপত্য বিস্তার নিয়ে খুনোখুনিতে লিপ্ত রয়েছে। এই গ্রুপগুলো হচ্ছে গ্রেনেড বাবুর বি কোম্পানি, চরমপন্থী হুমা বাহিনী, আশিক বাহিনী, পলাশ বাহিনী, নুর আজিম বাহিনী ও আরমান বাহিনী। এর মধ্যে আরমান এবং নুর আজিম কারাগার থেকে নিজ নিজ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছেন। আরমান বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সেকেন্ড ইন কমান্ড। কিছুদিন আগে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত বিএনপির নেতা মাহবুবের নিকটতম আত্মীয় আরমান জেলে বসেই পার্টি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে ওই সূত্রটি জানায়। এই ছয়টি বাহিনীপ্রধানের নির্দেশে চলে কিশোর গ্যাং।
সূত্র জানায়, ছয়টি সন্ত্রাসী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে খুলনায় মাসে অন্তত ৭০ থেকে ১০০ কোটি টাকার মাদক কারবার হয়। মাদকের এই বিশাল বাজার নিয়ন্ত্রণে নিতে এসব বাহিনী প্রায়ই বিরোধে জড়ায়। এর মধ্যে মাদকের অর্ধেকের বেশি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন গ্রেনেড বাবু। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, পাঁচ শতাধিক সদস্যের বাহিনী নিয়ে খুলনা ও আশপাশের এলাকায় মাদকের সিন্ডিকেট চালান গ্রেনেড বাবু। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ১২ শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকা প্রস্তুত করে পুরস্কার ঘোষণা করলে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলেও গ্রেনেড বাবু ও আশিক ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন।
৫ আগস্টের পর সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রণহীন
সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মাদকের এই গডফাদাররা আত্মগোপনে থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্ত্রাসে লিপ্ত হন। রাজনৈতিক গডফাদার না থাকায় ছয়টি গ্রুপ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। একটি রাজনৈতিক সরকার না আসা পর্যন্ত এদের অপতৎপরতা রোধ করা অসম্ভব বলে জানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
সন্ত্রাসীদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র
৫ আগস্টের পর খুলনার সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র এসেছে। তবে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হলেও বড় অস্ত্রগুলো রয়েছে তাদের হাতে। গত এক বছরে যৌথ বাহিনী ও পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুটি রাইফেল, পাঁচটি বিদেশি রিভলবার, বিদেশি পিস্তল ১৭টি, দেশি পিস্তল একটি, বন্ধুক একটি, কাটারাইফেল দুটি, পাইপ গান পাঁচটি, শাটারগান তিনটি ও তিনটি শটগান উদ্ধার করেছে পুলিশ।
অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ) রাশিদুল বলেন, ‘জব্দ হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্রেই “মেইড ইন ইন্ডিয়া” লেখা। সীমান্ত এলাকা কাছে হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমে মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে কিশোর গ্যাং ও উঠতি সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছে গেছে মরণঘাতী এসব আগ্নেয়াস্ত্র। এসব অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান অব্যাহত আছে।’
হত্যাকাণ্ডে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার লোক
কেএমপি কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার লোক জড়িত। ঘটনা ঘটিয়ে তারা পালিয়ে যায়। তারপরও বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
জুলফিকার আলী হায়দার আরও বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। সবার সহযোগিতা ছাড়া পুলিশের পক্ষে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন।’
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন লাল কাপড় দেখিয়ে আটকে জব্বারের মোড় এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে একই দাবিতে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ৪৭ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ফের রেললাইন অবরোধ করেছে পরীক্ষার্থীরা। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা।
রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস, এক দুই তিন চার, পিএসসি তুই স্বৈরাচার, আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থী মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘দাবি না মানা পর্যন্ত রেলের চাকা ঘুরবে না। শুধু আমরা নই রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকে বৃহৎ আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের দাবি, রুটিন প্রকাশের অন্তত দুই মাস পর পরীক্ষা হতে হবে। পিএসসি থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।
মেহরাজ রাকিব নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, নতুন বাংলাদেশে কোন বৈষম্য মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। অন্যথায় রেলের চাকা ঘুরবে না।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঘার খায়েরহাট এলাকায় র্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি করে বিদেশি পিস্তল, পাইপগান, ওয়ান শুটারগান ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।
রোববার সকালে র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৭ অক্টোবর বাঘা উপজেলার পদ্মার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বালুমহাল ও চরাঞ্চলের ভূমি-বাথান দখলকে কেন্দ্র করে আলোচিত মনতাজ ও কাকন বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এই ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরবর্তী সময়ে নদীতে আরও একজনের লাশ পাওয়া যায়।
ঘটনাটি সামনে আসার পর পুলিশসহ অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাঘা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে অস্ত্রগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মদনে হাওর থেকে দিদারুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ফেকনি গ্রামের সামনের হাওর থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত দিদারুল ইসলাম উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামের রহিছ মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাড়িতে বসবাস করছিলেন।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিদারুল ইসলামরা পাঁচ বোন ও দুই ভাই। ভাইদের মধ্যে দিদারুল বড়। চার বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে করে সংসার করছিলেন দিদারুল। হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। পাঁচ মাস ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়িতেই বসাবাস করছিলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফেরেননি। সকালে ফেকনি গ্রামের হাওরে স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই মোবারক হোসেন বলেন, ‘দিদারুল অনেক দিন আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে উল্টাপাল্টা আচরণ বেশি করছিল। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। কিন্তু শনিবার বিকেলে কোথায় চলে যায়, কেউ বলতে পারেনি। আজ সকালে খবর পেয়ে থানায় এসে তার মরদেহ পেয়েছি। তার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না।’
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ্ বলেন, ‘খবর পেয়ে হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তাদের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জে তৌহিদী জনতা ও বাউলশিল্পীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পৌর এলাকার দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
আহত চারজনের মধ্যে বাউলশিল্পী পক্ষের তিনজন হলেন আব্দুল আলিম, আরিফুল ইসলাম ও জহিরুল ইসলাম। তৌহিদী জনতা পক্ষের আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল আলিম।
আহত ব্যক্তিদের মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাউলশিল্পীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের দলের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটূক্তির অভিযোগ তুলে তাঁর ফাঁসির দাবিতে তৌহিদী জনতা মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে বিক্ষোভ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমবেত হন।
অন্যদিকে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিতে কয়েকজন বাউলশিল্পী ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন।
তৌহিদী জনতার মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বাউলশিল্পীদের দেখতে পেয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে আবুল সরকারের পক্ষের তিনজন বাউলশিল্পী আহত হন। পরে বাউলশিল্পীদের পাল্টা হামলায় তৌহিদী জনতা পক্ষের একজন কর্মী আহত হন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।
