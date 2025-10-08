ইবিতে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালুর দাবি

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) প্রতি ঘণ্টায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রুটে বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট।
আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জোটের নেতা-কর্মীরা পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপি দেন।
স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, ‘আমরা ‘‘আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট’’-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেছি। তাদের দাবি পরিবহন পুলে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালু করা। এমন সার্ভিস চালু হলে অনেক শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট কম হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সময় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পরিবহন পুলে ঘণ্টাপ্রতি বাস সার্ভিস চালুর অনুরোধ করছি।’
আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের নেতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ থেকে নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের অনেকে শহরে টিউশনি ও অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে। বর্তমান বাস শিডিউলের কারণে তাদের প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং সময়ও নষ্ট হয়। আমরা পরিবহন প্রশাসক স্যারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেছি।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অন্য সদস্যরাও। তাঁরা দ্রুত এ সার্ভিস চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা আরও সহজ করার দাবি জানান।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) প্রতি ঘণ্টায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রুটে বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট।
আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জোটের নেতা-কর্মীরা পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপি দেন।
স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, ‘আমরা ‘‘আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট’’-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেছি। তাদের দাবি পরিবহন পুলে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালু করা। এমন সার্ভিস চালু হলে অনেক শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট কম হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সময় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পরিবহন পুলে ঘণ্টাপ্রতি বাস সার্ভিস চালুর অনুরোধ করছি।’
আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের নেতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ থেকে নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের অনেকে শহরে টিউশনি ও অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে। বর্তমান বাস শিডিউলের কারণে তাদের প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং সময়ও নষ্ট হয়। আমরা পরিবহন প্রশাসক স্যারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেছি।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অন্য সদস্যরাও। তাঁরা দ্রুত এ সার্ভিস চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা আরও সহজ করার দাবি জানান।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন।২৭ মিনিট আগে
পাইপলাইনের মাধ্যমে আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।১ ঘণ্টা আগে
ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আব্দুস ছালিক (৪৫) দুই বছর আগে স্ত্রীর নামে তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তাতে ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা জমা হয়। ছেলের বিদেশের জন্য ওই টাকা তুলতে গেলে ঘটে তুলকালাম কাণ্ড। একপর্যায়ে আব্দুস ছালিক ব্যাংকে কর্মরত সবাইকে ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে