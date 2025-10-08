Ajker Patrika
ইবিতে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালুর দাবি

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) প্রতি ঘণ্টায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রুটে বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট।

আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জোটের নেতা-কর্মীরা পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, ‘আমরা ‘‘আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট’’-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেছি। তাদের দাবি পরিবহন পুলে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালু করা। এমন সার্ভিস চালু হলে অনেক শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট কম হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সময় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পরিবহন পুলে ঘণ্টাপ্রতি বাস সার্ভিস চালুর অনুরোধ করছি।’

আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের নেতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ থেকে নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের অনেকে শহরে টিউশনি ও অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে। বর্তমান বাস শিডিউলের কারণে তাদের প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং সময়ও নষ্ট হয়। আমরা পরিবহন প্রশাসক স্যারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেছি।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অন্য সদস্যরাও। তাঁরা দ্রুত এ সার্ভিস চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা আরও সহজ করার দাবি জানান।

খুলনা জেলাইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগইবিখুলনাজেলার খবর
