খুলনায় চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে ওই যুবকের লাশ আড়ংঘাটা থানাধীন মোস্তর মোড় থেকে উদ্ধার করা হয়। ওই যুবক যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কাসতা গ্রামের বাসিন্দা মশিয়ার রহমানের ছেলে মো. মেহরাব হোসেন।
সে ৭ সেপ্টেম্বর খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হন।
আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ মিত্র বলেন, মৃত যুবক মেহরাব হোসেন মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য বাবা মশিয়ার রহমানের সঙ্গে সে খুলনায় আসেন। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তিও হন। ৭ সেপ্টেম্বর মাগরিবের নামাজ আদায় করতে বাবার সঙ্গে মসজিদে যান মেহরাব। কিন্তু বাবার নামাজ শেষ হওয়ার আগে সে পেছন থেকে বাইরে চলে যান। নামাজ শেষ হওয়ার পর মেহরাবকে না পেয়ে বাবা পাগলের মতো খুঁজতে থাকেন। কোথাও না পেয়ে ওই দিন রাতে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। তাঁরা খুলনা জেলাসহ বিভিন্ন স্থানে তাঁকে খুঁজতে থাকেন।
প্রদীপ মিত্র আরও বলেন, ‘আজ দুপুরে মোস্তর মোড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ পড়ে আছে, এমন সংবাদ পেয়ে আড়ংঘাটা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। লাশ উদ্ধারের বিষয়টি পুলিশ এবং স্থানীয়রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে থাকে। এমন একটি দৃশ্য দেখে মেহরাবের ছোট ভাই নাহিদ ইসলাম মোস্তর মোড়ে গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন। তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।
