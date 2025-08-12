Ajker Patrika
সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

চিতলমারী (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২০
নির্যাতিত দেবাশিষ বিশ্বাস ও অভিযুক্ত রবিউল শেখকে বহিষ্কারাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্যাতিত দেবাশিষ বিশ্বাস ও অভিযুক্ত রবিউল শেখকে বহিষ্কারাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিষ বিশ্বাস কালাকে (৪২) মুখ বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে একই ওয়ার্ডের সভাপতির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রবিউল শেখকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১০টায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হাসান অপু স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

আহত দেবাশিষ বিশ্বাস কালা শ্রীরামপুর গ্রামের দেবদাস বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান। বহিষ্কৃত সভাপতি রবিউল শেখ সোনাখালী গ্রামের নুরুল শেখের ছেলে।

আহত দেবাশিষ বিশ্বাস জানান, গত শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে তিনি ও সভাপতি রবিউল শেখ একসঙ্গে শ্রীরামপুর গ্রামের আশিষের দোকানে চা পান করেন। পরে রবিউল তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। দেবাশিষ তাঁর মোটরসাইকেলে করে রবিউলকে সোনাখালীর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা পাঁচ-সাতজন যুবক দেবাশিষের মুখ বেঁধে ফেলেন। পরে বিলের মধ্যে একটি মৎস্যঘেরের ঘরে নিয়ে চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে নির্যাতন করা হয়। এ সময় রবিউল ও তাঁর লোকেরা দেবাশিষের পকেটে থাকা ৪৩ হাজার টাকা ও সুজুকি সিকসার মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে ১০০ টাকার তিনটি ফাঁকা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে রাখেন এবং ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন।

রাত সাড়ে ১২টার দিকে পাশের ঘেরের সোনাখালী গ্রামের প্রভাত বালা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ৫ নম্বর সদর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার সরদারকে মোবাইল ফোনে ঘটনাটি জানান। মোক্তার সরদার লোকজন নিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় দেবাশিষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। আজ মঙ্গলবার চিকিৎসা শেষে বাড়িতে ফিরেছেন দেবাশিষ।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সভাপতি রবিউল শেখ বলেন, ‘আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, এতে আমি দুর্বল নয়। আমার ভাই নান্নুকে দিয়ে ওর (দেবাশিষের) আড়তে মাছ বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম। ও সেই মাছ থেকে চুরি করেছে।’

চিতলমারী ৫ নম্বর সদর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার সরদার জানান, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেবাশিষ ও রবিউল দুজনই ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যপ্রার্থী। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে চরম বিরোধ চলে আসছে। এর জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হাসান অপু জানান, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে চিতলমারী সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রবিউল শেখকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শাহাদাৎ হোসেন জানান, গতকাল রাতে আহত দেবাশিষ বিশ্বাস বাদী হয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বাগেরহাটবিএনপিচিতলমারীখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
