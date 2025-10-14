খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় ২ যুবক গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে শহরের নিরালা তালুকদার কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মনির হাওলাদার ও হানিফ হাওলাদার।
স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ১৫টি মোটরসাইকেলে ২০ জন দুর্বৃত্ত নিরালা ১৯ নম্বর রোডের মনির ও হানিফের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তাঁদের লক্ষ্য গুলি ছুড়তে থাকে দুর্বৃত্তরা। তাদের ছোড়া গুলি হানিফের গলায় এবং মনিরের নিতম্বে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় লোকজন বের হলে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ গুলির ঘটনা। প্রতিপক্ষের গুলিতে তারা দুজন আহত হয়। আহত মনিরের বিরুদ্ধে দুটি মাদকের মামলা রয়েছে। তবে ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।’
খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে শহরের নিরালা তালুকদার কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মনির হাওলাদার ও হানিফ হাওলাদার।
স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ১৫টি মোটরসাইকেলে ২০ জন দুর্বৃত্ত নিরালা ১৯ নম্বর রোডের মনির ও হানিফের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তাঁদের লক্ষ্য গুলি ছুড়তে থাকে দুর্বৃত্তরা। তাদের ছোড়া গুলি হানিফের গলায় এবং মনিরের নিতম্বে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় লোকজন বের হলে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ গুলির ঘটনা। প্রতিপক্ষের গুলিতে তারা দুজন আহত হয়। আহত মনিরের বিরুদ্ধে দুটি মাদকের মামলা রয়েছে। তবে ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।’
ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫-এর নেতৃত্ব নির্ধারণে পরিচালিত এক জরিপে শীর্ষ তিনটি পদ—সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বুধবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।৭ মিনিট আগে
নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গারদখানা থেকে পালিয়েছেন সাগর (৩২) নামের ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার এক আসামি। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে কারাগারে পাঠানোর সময় গারদ থেকে বের করলে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে