Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনা আদালতের সামনে চাপাতিসহ যুবক আটক

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে থেকে তিনটি চাপাতিসহ মানিক হাওলাদার (২৭) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে আটক করে সেনাবাহিনী। এ ঘটনার পর আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

আটক মানিক সোনাডাঙ্গা থানার ছোট বয়রা এলাকার হাসানবাগ এলাকার মোদাচ্ছের হাওলাদারের ছেলে। তাঁর নামে খুলনার দৌলতপুর ও আরংঘাটা থানায় দুটি চুরির মামলা রয়েছে।

যুবক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এডিসি কোর্ট প্রসিকিউশন মো. হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১/২ ও ৩ নম্বর আদালতের সামনে কয়েকজন যুবক মানিককে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে মানিক উপস্থিত পুলিশের কাছে সাহায্য চান। পরে কোর্ট পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়। এর কিছুক্ষণ পর সেনাসদস্যরা আদালত প্রাঙ্গণে এসে মানিককে তাঁদের হেফাজতে নেন। তাঁর পিঠে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি ধারালো চাপাতি পাওয়া যায়। হুমায়ুন কবির আরও জানান, সেনাবাহিনী তাঁকে জানিয়েছে, মানিকের সঙ্গে আরও কয়েকজন সন্ত্রাসী ছিলেন।

মানিক খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর ‘বি’ কোম্পানির সদস্য। সোনাডাঙ্গা থানার একটি হত্যা মামলায় আজ অপর শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাজিরার দিন ধার্য ছিল। তাঁদের কাউকে ঘায়েল করার জন্য তিনি আদালতে এসেছিলেন বলে গুঞ্জন ছড়ায়। সেনাসদস্যরা মানিককে ক্যাম্পে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনার পরপরই আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যাপক জোরদার করা হয়।

বিষয়:

আটকখুলনা বিভাগআদালতজেলার খবরযুবকমেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

হাতজোড় করে বাঁচার আকুতি, তবুও শেষরক্ষা হয়নি রূপলাল ও প্রদীপের

হাতজোড় করে বাঁচার আকুতি, তবুও শেষরক্ষা হয়নি রূপলাল ও প্রদীপের