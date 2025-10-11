খুলনায় শিশুর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর জিসান (৭) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার দেয়াড়া খেয়াঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় ফয়সাল (২৬) নামে এক যুবককে খুলনার খালিশপুর এলাকা থেকে দিঘলিয়া থানা-পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, নিহত শিশু জিসানের বাবা মো. আলমগীর হোসেন দেয়াড়ায় অবস্থিত মণ্ডল জুট টেক্সটাইল মিলে মেকানিক্যাল পদে চাকরি করেন।
৯ অক্টোবর বিকেল থেকে জিসান নিখোঁজ ছিল। পরবর্তীকালে তার কোনো খোঁজ না পেয়ে আলমগীর হোসেন সে দিনই দিঘলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
ডায়েরির তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জি এম হান্নান শেখের ছেলে ফয়সালের (২৬) সঙ্গে সর্বশেষ জিসানকে দেখা গেছে। এরপর ফয়সালকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি শিশুটিকে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করেন।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, সিসি ফুটেজে ফয়সালের সঙ্গে জিসানকে বাড়ির গেটে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফয়সালের বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা অবস্থায় বস্তাবন্দী লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি। ফয়সালকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
