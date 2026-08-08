Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় যুবদল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গভীর রাতে গুলি

বটিয়াঘাটা (খুলনা) প্রতিনিধি 
খুলনায় যুবদল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গভীর রাতে গুলি
প্রতীকী ছবি

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বাহাদুর মুন্সির তেঁতুলতলা গ্রামের বাড়ি লক্ষ্য করে গভীর রাতে অতর্কিত গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে বাহাদুর মুন্সির বাড়ির জানালা লক্ষ্য করে এসব গুলি ছোড়া হয়। পরে গুলিবর্ষণকারীরা রাস্তায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।

বাহাদুর মুন্সির ভাই সোহরাব মুন্সী বলেন, এখনো আমরা থানায় অভিযোগ দেইনি। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা পাওয়া গেছে।

বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মারুফ হোসেন বলেন, এখনো পর্যন্ত ভুক্তভোগীরা থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি। ঘটনার বিষয়টি তদন্ত চলছে। আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

গুলিখুলনা বিভাগযুবদলজেলার খবর
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