Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে উড়াল সড়কে নারীর লাশ, পরিচয় মিলল প্রযুক্তির সহায়তায়

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালিয়াকৈরে উড়াল সড়কে নারীর লাশ, পরিচয় মিলল প্রযুক্তির সহায়তায়
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সফিপুর উড়াল সড়ক থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে উড়াল সড়কের ওপর লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে নাওজোড় হাইওয়ে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত নারী জামালপুরের ইসলামপুর থানার হাড়গিলা এলাকার আবুল হোসেনের মেয়ে মরিয়ম আক্তার (৩৮)। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার সকালে সফিপুর উড়াল সড়কের ওপর এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নাওজোড় হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, নিহত মরিয়ম আক্তার মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ওই উড়াল সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাতের কোনো একসময় তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যেতে পারেন। তাঁর শরীর, মাথা ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নাওজোড় হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাফর আলী খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরপুলিশঢাকা বিভাগসড়ককালিয়াকৈরজেলার খবর
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