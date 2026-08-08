কালিয়াকৈরে উড়াল সড়কে নারীর লাশ, পরিচয় মিলল প্রযুক্তির সহায়তায়

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সফিপুর উড়াল সড়ক থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে উড়াল সড়কের ওপর লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে নাওজোড় হাইওয়ে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত নারী জামালপুরের ইসলামপুর থানার হাড়গিলা এলাকার আবুল হোসেনের মেয়ে মরিয়ম আক্তার (৩৮)। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার সকালে সফিপুর উড়াল সড়কের ওপর এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নাওজোড় হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, নিহত মরিয়ম আক্তার মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ওই উড়াল সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাতের কোনো একসময় তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যেতে পারেন। তাঁর শরীর, মাথা ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
নাওজোড় হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাফর আলী খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ক্রাউন সিমেন্ট কারখানায় পুরোনো তেলের ট্যাংক কাটার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হাফিজুর রহমানকে কুমিল্লার আদালতে হাজির করে পিবিআই। শুনানি শেষে বিচারক তৈয়ব উদ্দিন তাকে কারাগারে২০ মিনিট আগে
সিলেটে আইসিইউ সুবিধা না পেয়ে হামের উপসর্গ নিয়ে আয়ান নামে আট মাস বয়সী এক শিমেশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুটি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজারের মোরশেদ আলম ও খোরশেদা বেগম দম্পতির সন্তান।২৭ মিনিট আগে
চলতি বছর জুন মাস থেকে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি বেড়েছে। জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৭৫ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে নিহত ১৩ জনই মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী। নিহত ৩১ জনের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।৩১ মিনিট আগে