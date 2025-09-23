Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

হাসপাতালের চতুর্থ তলা থেকে নিচে পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (খুমেক) চতুর্থ তলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞাতনামা (৪৮) এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। তবে তাঁর পরিচয় এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগের চতুর্থ তলার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওই যুবক হঠাৎ পড়ে যান। পরে উদ্ধার করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত ওই যুবককে এর আগে রাত সাড়ে ১২টার দিকে রূপসা ব্রিজের টোল প্লাজার পাশ থেকে আজিজুল ও ওসমান নামের দুই ব্যক্তি বিষপান করা অবস্থায় উদ্ধার করেন। রাত ১টা ৫৮ মিনিটে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ৫ নম্বর ইউনিটের (১৯-২০) ওয়ার্ডে রাখা ছিল। পরে ওই যুবক হেঁটে বের হয়ে অর্থোপেডিকস বিভাগের সিঁড়ির দিকে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘সিঁড়ি থেকে পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এমন সংবাদ শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তাঁর পরিচয় শনাক্তে সিআইডি এবং পিবিআইয়ের বিশেষজ্ঞ দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে মৃত ওই যুবকের পরিচয় শনাক্ত করবে।’

বিষয়:

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালখুলনা জেলামৃত্যুখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

বেশির ভাগ ডেঙ্গু রোগী মারা যাচ্ছে শক সিনড্রোমে: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

বগুড়ায় জোড়া খুনের আসামি পালানোর ঘটনায় ৬ পুলিশ প্রত্যাহার

বগুড়ায় জোড়া খুনের আসামি পালানোর ঘটনায় ৬ পুলিশ প্রত্যাহার

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

রাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো কমপ্লিট শাটডাউন চলছে

রাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো কমপ্লিট শাটডাউন চলছে