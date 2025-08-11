বেনাপোল সীমান্তে ৯৫ লাখ ৫৭ হাজার টাকার শাড়ি, সোনা ও মাদক জব্দ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের বেনাপোল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সোনার বার, মাদক, শাড়ি, কসমেটিকসহ বিভিন্ন চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। এ সময় সোহাগ নামের এক সোনা পাচারকারীকে আটক করা হয়। জব্দ পণ্যের মূল্য ৯৫ লাখ ৫৭ হাজার টাকা বলে জানায় বিজিবি।
আজ সোমবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক চারটি অভিযানে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।
আটক চোরাকারবারি সোহাগ মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার গোবিন্দল গ্রামের খলিল মিয়ার ছেলে।
যশোর ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, বিজিবি গোপন সংবাদে সীমান্তে অভিযান চালায়। যশোরের হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ১১৬ গ্রাম ওজনের একটি সোনার বারসহ সোহাগকে আটক করা হয়। অন্যদিকে বেনাপোল সীমান্তে পৃথক অভিযানে মাদক, শাড়ি, কসমেটিকসহ বিভিন্ন চোরাচালানের পণ্য জব্দ করা হয়।
