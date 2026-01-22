টেকনাফে সৈকত থেকে অজ্ঞাত শিশুর লাশ উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় সৈকত থেকে এক মেয়েশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির বয়স আনুমানিক আট বছর। তবে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়াসংলগ্ন সৈকত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে লোকজন সৈকতে শিশুটির লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অবৈধভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পথে ট্রলার থেকে শিশুটি পানিতে পড়ে মারা যায়। পড়ে ভাসতে ভাসতে সৈকতে আসে।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, শিশুটির গায়ে নীল রঙের ফুল হাতা টি-শার্ট ও প্যান্ট ছিল। এখনো পর্যন্ত শিশুটির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।
