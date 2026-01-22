বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী

নিরাপত্তার হুমকি পেয়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে নেমেছেন গাজীপুর-৩ আসনে (শ্রীপুর ও সদর উপজেলার আংশিক) স্বতন্ত্র প্রার্থী ইজাদুর রহমান মিলন (ঘোড়া প্রতীক)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই আসনের শ্রীপুর পৌর এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি।
গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়ে ইজাদুর রহমান মিলন বলেন, ‘ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনে আমাকে কয়েকটি হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুমকি পেয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে সকল প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই করতে হবে।’
ইজাদুর রহমান মিলন আরও বলেন, ‘আমি ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে ভালো সাড়া পেয়েছি।’
এর আগে ৭ জানুয়ারি জনসমক্ষে নিজের নিরাপত্তাঝুঁকির কথা বলে পাঞ্জাবির বোতাম খুলে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দেখিয়েছেন গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী।
উল্লেখ্য, স্বতন্ত্র প্রার্থী ইজাদুর রহমান মিলন গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। ২০২৪ সালে বিএনপি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রশাসনের অনুমতি না পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের ভেতরে ঢুকে কবর জিয়ারত করতে পারলেন না গোপালগঞ্জ-৩ আসনের (টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া) স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব। পরে সমাধিসৌধের গেটে দাঁড়িয়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করেন তিনি।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ ছয়জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে ১০ হাজারের বেশি ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, সামুরাই ছুরি এবং মাদক বিক্রির নগদ ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় সৈকত থেকে এক মেয়েশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির বয়স আনুমানিক আট বছর। তবে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়াসংলগ্ন সৈকত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।১৩ মিনিট আগে
স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই নেতাকে আজ রিমান্ড শুনানির জন্য কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী ওবায়দুল ইসলাম রিমান্ড আবেদন বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন এবং দুই দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।৩৮ মিনিট আগে