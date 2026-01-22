স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল ২ দিনের রিমান্ডে

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দাবিতে যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনের সময় দীন ইসলাম ব্যাপারী নিহত হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপনকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম আজ বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন।
স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই নেতাকে আজ রিমান্ড শুনানির জন্য কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী ওবায়দুল ইসলাম রিমান্ড আবেদন বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন এবং দুই দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
১৯ জানুয়ারি রাত আড়াইটার দিকে রাজধানীর ভাটারা এলাকায় সাধারণ জনগণ কামরুল হাসান রিপনকে আটক করে ভাটারা থানায় সোপর্দ করে। পরদিন তাঁকে যাত্রাবাড়ী থানার দীন ইসলাম ব্যাপারী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার রাসেল সরদার তাঁর সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং আজ রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেন।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ীতে ছাত্র-জনতার মিছিল বের হয়। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় পৌঁছালে দীন ইসলাম ব্যাপারী গুলিতে মারা যান।
এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা হয়।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রশাসনের অনুমতি না পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের ভেতরে ঢুকে কবর জিয়ারত করতে পারলেন না গোপালগঞ্জ-৩ আসনের (টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া) স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব। পরে সমাধিসৌধের গেটে দাঁড়িয়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করেন তিনি।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ ছয়জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে ১০ হাজারের বেশি ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, সামুরাই ছুরি এবং মাদক বিক্রির নগদ ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় সৈকত থেকে এক মেয়েশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির বয়স আনুমানিক আট বছর। তবে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়াসংলগ্ন সৈকত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।১৩ মিনিট আগে
‘মোবাইল ফোনে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি পেয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে সকল প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই করতে হবে।’১৬ মিনিট আগে