স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল ২ দিনের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪৮
স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল ২ দিনের রিমান্ডে
ঢাকা মহানগর দক্ষিণের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দাবিতে যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনের সময় দীন ইসলাম ব্যাপারী নিহত হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপনকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম আজ বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই নেতাকে আজ রিমান্ড শুনানির জন্য কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী ওবায়দুল ইসলাম রিমান্ড আবেদন বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন এবং দুই দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

১৯ জানুয়ারি রাত আড়াইটার দিকে রাজধানীর ভাটারা এলাকায় সাধারণ জনগণ কামরুল হাসান রিপনকে আটক করে ভাটারা থানায় সোপর্দ করে। পরদিন তাঁকে যাত্রাবাড়ী থানার দীন ইসলাম ব্যাপারী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার রাসেল সরদার তাঁর সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং আজ রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ীতে ছাত্র-জনতার মিছিল বের হয়। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় পৌঁছালে দীন ইসলাম ব্যাপারী গুলিতে মারা যান।

এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা হয়।

