খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর সদর জোনের সহযোগিতায় শয়ন শীল নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এদিকে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।

সাধারণ শিক্ষার্থী উক্যনু মারমা জানান, আগামীকাল ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আধা বেলা সড়ক অবরোধ পালন করা হবে। এ ছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করা হবে।

এর আগে আজ বেলা সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ হয়। বক্তারা বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে ছাত্র-জনতা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

উক্যেনু মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সুমন চাকমা, বাগীছ চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের (টিএসএফ) প্রতিনিধি আকাশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) প্রতিনিধি ওয়াইপ্রু মারমা ও কৃপায়ন ত্রিপুরা।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, ‘আগামীকাল সড়ক অবরোধ শুনেছি। তবে মামলার পর এরই মধ্যে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

খাগড়াছড়ি
