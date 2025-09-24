খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর সদর জোনের সহযোগিতায় শয়ন শীল নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
এদিকে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।
সাধারণ শিক্ষার্থী উক্যনু মারমা জানান, আগামীকাল ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আধা বেলা সড়ক অবরোধ পালন করা হবে। এ ছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করা হবে।
এর আগে আজ বেলা সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ হয়। বক্তারা বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে ছাত্র-জনতা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।
উক্যেনু মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সুমন চাকমা, বাগীছ চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের (টিএসএফ) প্রতিনিধি আকাশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) প্রতিনিধি ওয়াইপ্রু মারমা ও কৃপায়ন ত্রিপুরা।
এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, ‘আগামীকাল সড়ক অবরোধ শুনেছি। তবে মামলার পর এরই মধ্যে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর সদর জোনের সহযোগিতায় শয়ন শীল নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
এদিকে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।
সাধারণ শিক্ষার্থী উক্যনু মারমা জানান, আগামীকাল ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আধা বেলা সড়ক অবরোধ পালন করা হবে। এ ছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করা হবে।
এর আগে আজ বেলা সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ হয়। বক্তারা বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে ছাত্র-জনতা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।
উক্যেনু মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সুমন চাকমা, বাগীছ চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের (টিএসএফ) প্রতিনিধি আকাশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) প্রতিনিধি ওয়াইপ্রু মারমা ও কৃপায়ন ত্রিপুরা।
এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, ‘আগামীকাল সড়ক অবরোধ শুনেছি। তবে মামলার পর এরই মধ্যে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
চট্টগ্রাম নগরীতে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ব্যানার নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নামে ইস্যু করা ১১টি চেক ব্যবহার করে চারটি ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জাবেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১ ঘণ্টা আগে
সাভারের হেমায়তপুরে জয়নাবাড়ি এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা এ সময় নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী শাহজাহানের বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে রিপোর্ট তৈরিসহ ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে চাঁদপুরে ডায়াগনস্টিকমালিকদের ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার শহরের স্টেডিয়াম রোডে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।২ ঘণ্টা আগে