পানছড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার ইসলামপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে এক ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এক সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মো. ইমন হোসেন (২৫)। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল আনুমানিক ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ইমন উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।
স্থানীয় ও হিল আনসার সূত্রে জানা যায়, ভোরে হঠাৎ এসএমজি থেকে ব্রাশফায়ারের শব্দ শোনা যায়। পরে হাফপ্যান্ট পরিহিত দুই ব্যক্তিকে দ্রুত দৌড়ে শান্তিগ্রাম এলাকার দিকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।
স্থানীয়রা জানান, গুলির শব্দ শুনে তাঁরা ঘর থেকে বের হয়ে দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ইমনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এর স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।
পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
উঠানে স্বজনদের ভিড়। চারদিকে শোকের মাতম। দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন লাকী বেগম। জ্ঞান ফিরলেই বিলাপ করে উঠছিলেন, 'কেন মারল ওরে আমার স্বামীর, কী দোষ আছিল? বান্দি থুয়া চুরি করি সব নিয়া যাইছে। এখন কী নিয়া বাঁচব? ওরা কাক আব্বা কয়া ডাকবে? কায় হামাক দেখবে? ছাওয়াগুলোক মোর এতিম বানাই দিল?'
