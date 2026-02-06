Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির সাবেক মেয়র ঢাকায় গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়ির সাবেক মেয়র ঢাকায় গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল আলমকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে রাজধানীর একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ।

জানা যায়, রাজধানীর একটি বাসা থেকে খাগড়াছড়ি পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য রফিকুল আলমকে গ্রেপ্তার করে ভাটারা থানা-পুলিশ। খাগড়াছড়ির বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ৪৭টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পলাতক ছিলেন।

বিষয়:

খাগড়াছড়িরাজধানীগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগঢাকাজেলার খবরআওয়ামী লীগ
