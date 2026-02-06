Ajker Patrika
ঢাকা

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের–আম্মারসহ আহত কয়েকজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১৯
ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের–আম্মারসহ আহত কয়েকজন

জাতিসংঘের অধীনে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা। এ সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিপেটা করে। এতে পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের, রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারসহ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রার ঘোষণা দেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা। পরে বেলা ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে তাঁরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় থেকে যমুনার দিকে রওনা হন। এ সময় আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিপেটা করে।

ডিএমসি (ঢামেক) পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বরত পরিদর্শক হলেন মো. ফারুক গণমাধ্যমকে বলেন, তিনজন আহত হয়ে মেডিকেলে এসেছেন। জরুরী বিভাগে তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এদিকে, ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ইশতেহার ঘোষণা শেষে মিছিল নিয়ে যমুনার দিকে যাচ্ছেন। জাবের ও জুমাসহ ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেখানে যাচ্ছেন তিনি।

এর আগে একই দিন সকালে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করেন সরকারি কর্মচারীরা। পরে তাঁরা মিছিল নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। যাত্রাপথে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে পুলিশ প্রথমে ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয়। পরে আন্দোলনকারীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার দিকে এগিয়ে যান।

এ সময় পুলিশ জলকামান নিক্ষেপ করলেও আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে অগ্রসর হন। সেখানেও পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার সামনে গিয়ে সড়কে অবস্থান নেন তাঁরা। পরে বেলা পৌনে ১২টার দিকে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি লাঠিচার্জও করা হয়।

একপর্যায়ে পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামান ও টিয়ার গ্যাসের মুখে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এবং অন্য একটি অংশ কাকরাইল মোড়ে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান।

এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কয়েক দফা আলটিমেটাম দিয়ে জাতিসংঘের অধীনে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্তের দাবিতে যমুনার প্রবেশমুখে অবস্থান নেয় ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা।

বিষয়:

গুলিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাইনকিলাব-মঞ্চ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনে হুমকি তৈরি করবে না: ইসি মাছউদ

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনে হুমকি তৈরি করবে না: ইসি মাছউদ

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের–আম্মারসহ আহত কয়েকজন

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের–আম্মারসহ আহত কয়েকজন

বাসের ধাক্কায় টমটমচালক ও শিশু নিহত

বাসের ধাক্কায় টমটমচালক ও শিশু নিহত

সরকারি কর্মচারীদের কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, আহত ৩২ জন ঢামেকে

সরকারি কর্মচারীদের কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, আহত ৩২ জন ঢামেকে