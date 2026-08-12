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খাগড়াছড়ি

পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বই ‘প্রকৃতি’র মোড়ক উন্মোচন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বই ‘প্রকৃতি’র মোড়ক উন্মোচন
খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ‘প্রকৃতি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়, বন, নদী-ঝিরি ও বন্য প্রাণীর বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রকাশিত ‘প্রকৃতি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভূইয়া।

বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন সোসাইটি অব সিএইচটির উদ্যোগে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত বইটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা এবং আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী সমীর মল্লিকের সম্পাদনায় বইটিতে পাহাড়ের বন-পরিবেশের ওপর নানা ধরনের চাপ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব ও মানুষের করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন সোসাইটি অব সিএইচটির প্রতিষ্ঠাতা সবুজ চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক সমীর মল্লিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত, জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ইলিয়াস মেহেদী, পৌর প্রশাসক রুমানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ফরিদ মিঞা, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহাফুজ, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক প্রভাংশু ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ পুলক বরণ চাকমা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইনস্টিটিউটের পরিচালক ঞ্যেহ্লা মং মারমা, পিঠাছড়া বন্য প্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মাহফুজ রাসেল, শিক্ষাবিদ মধুমঙ্গল চাকমা, সমাজকর্মী ধীমান খীসাসহ আরও অনেকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভূইয়া বলেন, ‘আমরা মানুষ কেমন যেন প্রকৃতির প্রতিপক্ষ হয়ে গেছি। এটি উন্নত দেশে এবং আমাদের দেশেও হচ্ছে। এই গরমকালেও এত গরম পড়ার কথা নয়। আমাদের পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা।’

সভাপতির বক্তব্যে সবুজ চাকমা বলেন, ‘আমরা কারোর প্রতিপক্ষ না। সমাজের সচেতনতার জন্য আমাদের এই সংগঠন। কোনো একটি রোগ হওয়ার পর রোগীর চিকিৎসা নয়, রোগ হওয়ার আগেই চিকিৎসা করতে চাই। প্রকৃতি রক্ষা করা দরকার—এই সচেতনতা আমরা যেন তৈরি করতে পারি, মানুষকে উপলব্ধি করাতে পারি।’

বিষয়:

খাগড়াছড়িবইচট্টগ্রাম বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামবন্য প্রাণীজেলার খবরসাংবাদিক
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