Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

পাহাড়ি ঢলে ডুবে গেছে সাজেক সড়ক, আটকা ৫ শতাধিক পর্যটক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
পাহাড়ি ঢলে ডুবে গেছে সাজেক সড়ক, আটকা ৫ শতাধিক পর্যটক
ভারী বর্ষণে পাহাড় ধসে পড়েছে। আজ সকালে খাগড়াছড়ি সদরের মধ্য শালবন এলাকা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট-মাচালং সড়কের একাধিক অংশ পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এতে সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে ৫ শতাধিক পর্যটক আটকা পড়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাজেক রিসোর্ট মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক রাহুল চাকমা বলেন, কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে দীঘিনালা-কবাখালী-বাঘাইহাট-মাচালং সড়কের বিভিন্ন অংশ পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে সড়কটিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

তিনি জানান, গত দুই দিনে পাঁচ শতাধিক পর্যটক সাজেকে ভ্রমণে এসেছেন। সড়কের পানি কমে গেলে তাঁরা ফিরতে পারবেন। তবে বিকেলের মধ্যে পানি না নামলে আটকে পড়া পর্যটকদের কটেজে বিনা মূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

বাঘাইছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমেনা আক্তার বলেন, পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণের কারণে দীঘিনালা-সাজেক সড়কের কবাখালী, বাঘাইহাট বাজার ও মাচালং বাজার এলাকার সড়ক পানিতে ডুবে গেছে। এতে সাজেকে থাকা পর্যটকদের যাতায়াত সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। সড়কের পানি নেমে গেলে তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িবৃষ্টিপাতচট্টগ্রাম বিভাগদীঘিনালাপর্যটকজেলার খবর
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