Ajker Patrika
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কক্সবাজার

উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধস, ৫ শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ১৭: ১৫
উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধস, ৫ শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার
পাহাড় ধসে চাপা পড়া শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-৫) পাহাড় ধসে ৫ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে টানা ভারী বর্ষণের মধ্যে পাহাড় ধসে একটি লার্নিং সেন্টারের ওপর মাটি পড়লে এ ঘটনা ঘটে। এখনো কয়েকজন শিক্ষার্থী মাটিচাপা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাদের উদ্ধারে কাজ চলছে।

উপজেলা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা ডলার ত্রিপুরা জানিয়েছেন, উখিয়া ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় বাসিন্দা, রোহিঙ্গা ও স্বেচ্ছাসেবকেরা যৌথভাবে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

ডলার ত্রিপুরা বলেন, টানা ভারী বর্ষণের মধ্যে বেলা ২টার দিকে ক্যাম্প-৫–এর ব্লক এ-৩ এলাকায় হঠাৎ পাহাড়ের একটি বড় অংশ ধসে পাশের মাদ্রাসা ও হিফজ কেন্দ্রের ওপর পড়ে। এতে শিক্ষার্থীরা মাটিচাপা পড়ে।

কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, পাঁচজন শিক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম চলমান।

এর আগে গত রোববার দিবাগত রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত পাহাড় ধসে উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির, কক্সবাজার শহর ও পেকুয়ায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

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