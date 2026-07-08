Ajker Patrika
En
কিশোরগঞ্জ

নবজাতকের লাশ নিয়ে ফিরছিলেন, মাঝহাওরে ডাকাতের কবলে সর্বস্ব হারালেন

কিশোরগঞ্জ ও অষ্টগ্রাম প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ১৭: ১৭
নবজাতকের লাশ নিয়ে ফিরছিলেন, মাঝহাওরে ডাকাতের কবলে সর্বস্ব হারালেন
কিশোরগঞ্জ হাওরে ডাকাতির কবলে পড়া নৌকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায় হাওরে একটি লাশবাহী নৌকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা নৌকার আরোহীদের তিনটি মোবাইল ফোন, নৌকার সোলার প্যানেল, ব্যাটারি ও নগদ টাকা লুট করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টায় উপজেলার সুতারপাড়া ইউনিয়নের নোয়াগাঁও স্লুইসগেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চমকপুর গ্রামের বাবু মিয়ার ১৫ দিন বয়সী কন্যাশিশু জন্মের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মারা যায়। পরে মরদেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

এই বিষয়ে শিশুটির দাদা আবদুল হক বলেন, ‘করিমগঞ্জের বালিখলা ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার প্রায় ১৫ মিনিট পর একটি ছোট নৌকায় করে ছয়জনের একটি ডাকাত দল আমাদের গতিরোধ করে। আমরা অনেক অনুরোধ করে বলি—নৌকায় শিশুর মরদেহ আছে। কিন্তু ডাকাতেরা অনুরোধ না শুনে আমাদের কাছে যা ছিল সব ছিনিয়ে নেয়।’

নৌকার মাঝি রতন মিয়া বলেন, ‘নোয়াগাঁও স্লুইসগেট এলাকায় পৌঁছালে ডাকাতেরা নৌকায় উঠে সোলার প্যানেলের ব্যাটারি ও নগদ ৪ হাজার টাকা নিয়ে যায়।’

এই বিষয়ে করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেব খান বলেন, ‘এই ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। নৌ পুলিশের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

করিমগঞ্জ চামড়াঘাট নৌ পুলিশের ইনচার্জ মো. ইস্কান্দার বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। তবে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জডাকাতিঢাকা বিভাগলুটপাটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত