Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, জরিমানা

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, জরিমানা
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাট পৌর শহরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির দায়ে তিনটি ফার্মেসিকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার বিকেলে পৌর শহরের বাটার মোড় ও পাঁচুর মোড় এলাকায় জেলা প্রশাসন ও ওষুধ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজ্জাদ হোসেন।

অভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় তিনটি ফার্মেসিকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ওষুধ প্রশাসনের পরিদর্শক তোফায়েল আহমেদসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজ্জাদ হোসেন জানান, ওষুধের বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জেলা প্রশাসনের তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটওষুধজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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