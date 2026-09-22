Ajker Patrika
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রাজধানীর নতুনবাজারে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর নতুনবাজারে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ভাটারা নতুন বাজার এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় সুমন (২২) নামে এক যুবক নিহত ও রবিউল ইসলাম (২০) নামে তাঁর বন্ধু আহত হয়েছেন। তারা দুজন মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত ১০টার দিকে সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে সুমনের আরেক বন্ধু রাকিব হোসেন জানান, সুমনের বাড়ি নোয়াখালী সদর উপজেলায়। বাবার নাম নুরনবী। সুমন স্যানিটারি মিস্ত্রি ছিলেন। আহত রবিউল কাপড়ের ব্যবসা করেন। বর্তমানে তাঁরা দুজনই গুলশান শাহজাদপুর এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

রাকিব আরও জানান, মোটরসাইকেলটি সুমনের। সুমন নিজেই চালাচ্ছিলেন। আহত রবিউল পেছনে বসা ছিলেন। নতুনবাজার এলাকায় একটি ট্রাক পেছন থেকে তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। তখন তারা দুজনই মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যান। এরপর পথচারীরা তাঁদের দুজনকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পড়ে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় আহত রবিউলকে (২০) জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগনিহতঢামেকমোটরসাইকেল
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