নির্মাণাধীন ভবনের নিচে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ, হাত ভাঙা ও রগ কাটা

রাজধানীর ডেমরায় ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। উদ্ধারের সময় তাঁর ডান হাত ভাঙা, রগ কাটাসহ মুখের বাম পাশে ক্ষত দেখা গেছে। তাঁর পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও ধূসর রঙের শার্ট।
আজ মঙ্গলবার রাতে কোনাপাড়ার শান্তিবাগ এলাকার নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনের লিফটের জন্য বরাদ্দ পাকা জায়গা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা—আজই ওই যুবককে কে বা কারা হত্যা করে ঘটনাস্থলে ফেলে গেছে। এদিকে রাতেই নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের জন্য ডিএমপির সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ইউনিট আঙুলের ছাপসহ প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সুরতহাল ও পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির্জা তাইফুর রহমান বলেন, নির্মাণাধীন ভবনটির লিফটের নিচের জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে লাশ উদ্ধার করে পুলিশের সংশ্লিষ্ট ইউনিট পরিচয় শনাক্তের প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে।
ওসি আরও বলেন, পরিচয় শনাক্ত হলে মৃতের পরিবারের সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যথায় পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা করবে।
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