Ajker Patrika
ঝালকাঠি

দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচার করায় সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছি: ডা. মিতু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচার করায় সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছি: ডা. মিতু
ডা. মাহমুদা আলম মিতু। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেওয়ার পর থেকেই সাইবার বুলিং ও অনলাইন হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক ডা. মাহমুদা আলম মিতু।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. মিতু বলেন, জামায়াতকে সমর্থন দিয়ে দাঁড়িপাল্লার প্রচারণায় যুক্ত হওয়ার পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অনলাইনে কুৎসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে লক্ষ্য করে অশালীন ভাষা, চরিত্রহননমূলক মন্তব্য ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে; যা একজন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পাশাপাশি একজন নারী হিসেবেও তাঁকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এনসিপি নেত্রী বলেন, ‘এই সাইবার আক্রমণের মাত্রা আগের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেড়েছে। এটি কেবল আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করছে না, বরং নারী রাজনীতিকদের মনোবল ভাঙার একটি কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।’

তিনি দাবি করেন, এসব অনলাইন হেনস্তার পেছনে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির কর্মী ও সমর্থকদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ডা. মাহমুদা আলম মিতু ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় সাংগঠনিক টিমে ডেপুটি অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১১ ডিসেম্বর তাঁকে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। ২০ জানুয়ারি তিনি নিজেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।

বিষয়:

ঝালকাঠিবরিশাল বিভাগনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
