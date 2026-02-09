Ajker Patrika
ভারত

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৫৯
‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি
দিল্লির নয়টি স্কুল বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ছবি: এনডিটিভি

১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টা ১১ মিনিটে ভারতের সংসদ ভবনে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এমন বার্তা পাঠানো হয়েছে একটি ই-মেইলে। এ ছাড়াও দিল্লির ৯টি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার এনডিটিভির এক খবরে এই তথ্য জানা যায়।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (ডিএসএস) জানিয়েছে, সকাল ৮টা ৩৩ মিনিটে প্রথম কলটি আসে, যার পরপরই দমকল বাহিনী ও বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল স্কুলগুলোতে ছুটে যায়।

যেসব স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের লোরেটো কনভেন্ট স্কুল; দক্ষিণ দিল্লির শ্রীনিবাসপুরীর ক্যামব্রিজ স্কুল ও নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির ক্যামব্রিজ স্কুল, রোহিণীর ভেঙ্কটেশ্বর স্কুল, সিএম স্কুল ও বাল ভারতী স্কুল, সাদিক নগরের দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল ও আইএনএর ডিটিএ স্কুল।

আরও বেশ কিছু স্কুল থেকে একই ধরনের হুমকির খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষায়িত ইউনিটগুলো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। বর্তমানে বোমা শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং ডগ স্কোয়াড প্রতিটি স্কুল প্রাঙ্গণে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেরিত ই-মেইলে অত্যন্ত উসকানিমূলক এবং আপত্তিকর বার্তা দেওয়া হয়। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ‘দিল্লি হবে খালিস্তান। পাঞ্জাবই খালিস্তান। আফজাল গুরুর স্মরণে।’

ই-মেইলে আরও হুমকি দেওয়া হয়, ১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টা ১১ মিনিটে ভারতের সংসদ ভবনে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।

এই ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

দিল্লিস্কুলভারতবোমা হামলাপার্লামেন্টপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

সম্পর্কিত

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই ইরানে হামলার কথা ভাবছে ইসরায়েল

যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই ইরানে হামলার কথা ভাবছে ইসরায়েল

মুসলিমদের ছবির দিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ‘পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শুট ’, কংগ্রেস বলছে—‘গণহত্যার ডাক’

মুসলিমদের ছবির দিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ‘পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শুট ’, কংগ্রেস বলছে—‘গণহত্যার ডাক’

ইসরায়েলি বাহিনীতে অনুদান ও অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনে অর্থায়ন করেছেন এপস্টেইন

ইসরায়েলি বাহিনীতে অনুদান ও অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনে অর্থায়ন করেছেন এপস্টেইন